IGF Srbija 2023: neutralnost održava internet globalnim

Srpski forum o upravljanju internetom (IGF Srbija 2023) održan je 16. maja u Beogradu, a pred okupljenom publikom razmatrane su teme u fokusu interesovanja međunarodne internet zajednice. I ove godine domaćin foruma bila je Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), a suorganizatori Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, fondacija Diplo, Internet društvo Srbije ogranak Beograd i kompanija Gransy, uz podršku organizacija USAID/Internews, ICANN, RIPE NCC i Kancelarije poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Pozdravni govor uputili su Čengetaj Masango, koji se nalazi na čelu Sekretarijata Foruma o upravljanju internetom Ujedinjenih nacija, Andrea Bekali, direktor za odnose sa stejkholderima za Evropu (ICANN), i Olga Kiriljuk, predsedavajuća izvršnog odbora organizacije SEEDIG.

Tokom prvog panela koji je moderirao Slobodan Marković, savetnik za digitalne politike u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) razgovaralo se o izazovima koje geopolitičke prilike unose u digitalni prostor, o pitanjima filtracije odnosno regulacije sadržaja i uticaju međunarodnih politika na kreiranje politika u malim zemljama. Panelisti – Vladimir Radunović (fondacija Diplo), Željka Desiree Milošević (Internet društvo Srbije) i Danko Jevtović (ICANN) usaglasili su se da je neutralnost ono što održava internet globalnim, da je koordinacija svih aktera ključna, te da je potrebno koristiti sve kapacitete multiakterskog pristupa za kreiranje lokalnih, regionalnih i globalnih politika da bi se izbegla regulacija interneta, a sam internet postao lepše ogledalo društva.

Tokom drugog panela posvećenog digitalnim pravima i digitalnom nadzoru koji je moderirao Bojan Elek, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, a u kom su učestvovali Bogdan Banjac, Kancelarija poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Ana Toskić Cvetinović, organizacija Partneri Srbija i Duško Gudurić, viši savetnik, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Istaknuto je da je potrebno podići svest građana o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti, ali i objasniti uzročnu vezu između deljenja podataka i zaštite važnosti istih. Kada je reč o novim tehnologijama i zakonskoj regulativi ključno je pronaći balans između ljudskih prava i bezbednosti, te zakonodavac mora da proceni nužnost i uticaj regulative na iste.

O veštačkoj inteligenciji između tehnologije, prava i slobode razgovarali su dr Sanja Savčić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Maja Zarić, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija i Branimir Todorović, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu i vlasnik firme Autonomne inteligentne mašine i sistemi, a panel je moderirao Dejan Đukić, direktor Fondacije RNIDS. Tokom panela u prvi plan stavljeno je pitanje odgovornosti, kako kreatora, tako korisnika i zakonodavaca imajući u vidu izuzetno brz razvoj veštačke inteligencije. Izvesno je da upotreba tehnologija poput veštačke inteligencije, odnosno mašinskog učenja, robotike, čovečanstvu može doneti izuzetne dobrobiti, ali i naneti veliku štetu ako se te tehnologije zloupotrebljavaju. Panelisti su istakli važnost etičke komponente, ali i nužnost agilne reakcije zakonodavaca kako na lokalnim, tako i na nadnacionalnim nivoima na izazove koje razvoj tehnologije donosi.

I praksa i zakonska regulativa moraju pratiti korak sa izuzetno brzim promenama do kojih dolazi u digitalnom svetu i sa razvojem tehnologija da privredni razvoj ne bi bio kočen, saopšteno je na panelu posvećenom IT biznisu. Poslovanje srpskih IT preduzeća i startapa u kontekstu globalne ekonomske nestabilnosti, promene tehnologija, geopolitičkih prilika razmatrali su Filip Karaičić, generalni direktor Quantox Technology, Đorđe Vukotić, startap Joberty, Sanja Kekić, Women4Cyber Srbija i Dušan Stojičević, kompanija Gransy, koji je moderirao razgovor. Panelisti su istakli važnost kontinuiranog obrazovanja stručnjaka raznih profila za poslovanje, sa naglaskom na izgradnju kapaciteta u domenu sajber bezbednosti, ali i nužnost prilagođavanja lokalnih, tradicionalnih ekonomskih propisa fleksibilnosti koju iziskuje međunarodno poslovanje.

IGF Srbija održava se drugi put pod ovim nazivom i deo je NRI (National and Regional IGF initiatives) mreže globalnog IGF-a, predstavlja nastavak nacionalnih diskusija o digitalnim politikama i upravljanju internetom. Pokrenut je u multiakterskom duhu IGF-a, kao zajednička inicijativa nekoliko organizacija i institucija. IGF je internacionalna arena za diskusije i saradnju na teme vezane za razvoj informacionog društva, upravljanje internetom i probleme interneta uopšte. IGF nije telo koje donosi odluke, već forum gde se definisani problemi i diskutovani pristupi mogu oblikovati u javne, međunarodne ili nacionalne politike i proslediti drugim telima – bilo unutar UN ili drugim međunarodnim organizacijama ili vladama – na razmatranje. Spektar tema obuhvata tehničke, pravne, ekonomske i društvene aspekte.

