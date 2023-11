Igra Call of Duty može da zauzme i do 200GB

Uoči objavljivanja igre Call of Duty: Modern Warfare III, koje je zakazano za 10. novembar, izašle su vesti o abnormalnoj veličini fajla. Iz kompanije objašnjavaju zašto je situacija drugačija nego prošle godine.

Oni koji su dobili rani pristup novoj igri su vrlo brzo saznali da veličina Call of Duty prilikom instalacije — uključuje i Modern Warfare II kampanju, Warzone, te Call of Duty HQ – iznosi 234,9GB za PlayStation 5, dok je za PC 172GB. Iz kompanije kažu da je fajl džinovskih razmera zbog toga ima više sadržaja već prvog dana. Konačno će veličina fajla biti manja nego kod prethodnih Call of Duty iskustava, jer su se elementi pre instalirali postepeno.

Veličina osnovnog fajla za Modern Warfare III je dakle manja – oko 50GB. Svaki naslov dodaje (Modern Warfare 2, Modern Warfare III i Warzone), a korisnik ne može da deinstalira neki od njih ako mu zafali prostora. Sve je povezano.

Igrači su uznemireni zbog toga što Call of Duty već ima reputaciju da proždire prostor na konzolama i računarima (od kad je 2019. izašao Modern Warfare reboot) . Activision je ranije preduzeo mere za smanjivanje veličine fajlova, ali ne toliko uspešno.

Oni koji su već instalirali Call of Duty Warzone i HQ za Modern Warfare III moraju da izdvoje oko 79GB, a svi fajlovi zajedno uzimaju previše.

Izvor: The Verge

