IKEA će pomoći gradu u Švedskoj da postane samoodrživa zajednica

IKEA prelazi iz okvira ekoloških domova, kako bi radili na održivom urbanom životu. Gigant trgovinskog lanca udružuje se sa opštinom Helsingborg u rodnoj Švedskoj na projektu zelene zajednice, poznatom kao H22, koji se odnosi na poljoprivredu, maloprodaju i stanovanje. Lokacije se postavljaju u gradu i oko njega u pripremi za 35-dnevni sajam koji počinje u leto 2022. godine.

IKEA teži pomeranju granica i pomoći lokalnoj zajednici

U predgrađu Drottninghog, IKEA će pomoći u uspostavljanju gradskog poljoprivrednog tržišta s ciljem da se stanovnici povećaju i stvore nova radna mesta i preduzeća. Počev od ove godine, sveži usevi će se uzgajati na lokaciji nazvanoj „Vrt“. Proizvodi će se zatim pretvoriti u lokalne obroke u „The Kitchen“, a svi će se prodavati na „The Market“.

U međuvremenu, u napuštenom skladištu u lučkoj zoni biće smeštene novi maloprodajni objekti, proizvodnja i proizvodne metode koje će posetioci moći da istraže. Ovde će IKEA predstaviti ideje za domove budućnosti, gde nove tehnologije oblikuju funkciju životnog prostora. Takođe će ponuditi svoj tekstil i tehnike štampe u nadi da će pojačati ekološke proizvodne metode.

Da bi pomogao promociji projekta, proizvođač nameštaja pokreće seriju podkasta pod nazivom The Oracle, u kojoj će lokalni stanovnici deliti svoje priče o budućnosti grada u nekoliko jednosatnih epizoda. H22 označava poslednji pokušaj IKEA-e da usvoji ekološki prihvatljivije politike. Kompanija se prethodno obavezala da će biti klimatski pozitivna do 2030. godine, počevši sa ciljem da generiše više obnovljive energije pre kraja 2019. godine od energije koju njene prodavnice koriste. Takođe je obećala da će zaustaviti prodaju nepunjivih alkalnih baterija do oktobra 2021. godine usled zabrinutosti zbog otpada.

