IN MEMORIAM: mr Laslo Kraus (1949-2021)

U Beogradu je 12. novembra 2021. godine preminuo mr Laslo Kraus, dugogodišnji saradnik Katedre za računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U godini u kojoj Katedra za računarsku tehniku i informatiku navršava pola veka, životnu scenu napustio je jedan od njenih doajena mr Laslo Kraus, koji je na Katedri počeo da radi svega dve godine nakon njenog osnivanja i posvetio joj čitav svoj radni vek. Rođen je u Subotici 1949. godine, gde je završio Srednju tehničku školu, nakon čega se upisao na Elektrotehnički fakultet u Beogradu i kao briljantan student stekao titulu diplomiranog inženjera u junu 1973. godine. Na studijama je pohađao prve kurseve programiranja kod dr Stanoja Bingulca i mr Joze Dujmovića.

Odmah nakon diplomiranja zaposlio se na Fakultetu, najpre kao stažer, a kasnije i asistent profesora Dujmovića, koji ga je jednom prilikom nazvao najboljim programerom kog je ikada upoznao. Tokom 19 godina duge saradnje, zajedno su gradili temelje jedinstvene škole programiranja koju su prošle desetine generacija inženjera elektrotehnike i koja se i danas razvija na prepoznatljiv način. To vreme svedočilo je mnogim tehnološkim promenama – od računara IBM 1130, preko računara PDP 11/34, pa do novog paviljona Računskog centra, DEC VAX računara i terminalskih učionica. Menjala se nastavna baza programerskih predmeta, a menjali su se i programski jezici – asembler, FORTRAN, Pascal, COBOL, C, Prolog… Laslo Kraus je formirao nebrojene programske primere, zadavao i pregledao hiljade domaćih zadataka, pisao priručnike za upotrebu računara i vodio računa o rasporedu termina za korišćenje večito nedovoljnih računarskih resursa.

U razbarušeno okruženje talentovanih entuzijasta koji su na ETF‑u činili okosnicu populacije studenata računarstva Laslo Kraus donosio je red i rad, neumorno ih učeći organizovanosti, urednosti i profesionalnim principima. Kod njega su se rokovi za predaju zadataka morali poštovati, perforacija sa listinga starih linijskih štampača morala je biti uredno uklonjena, a “slučajne sličnosti” u zadacima koji su se morali uraditi samostalno pronalazio je brzo i iskusno, mnogo pre nego što se za to počeo koristiti softver JPlag ili MOSS. Pre nego što su uvedene razne disciplinske komisije ukazivao je na akademsku čestitost i poštovanje pravila odlučno i umereno, tek toliko da oni koji ih krše, kako je sam govorio, “u zbiru ne budu na dobitku”. Kroz administriranje sistema VAX uvek se spremno hvatao u koštac sa hakerskim pokušajima nadmudrivanja. Držao je do besprekorne organizacije ispita, prema šemama sala sa preciznim rasporedom sedenja koje je nacrtao za sve fakultete u okolini gde se održavaju ispiti ETF‑a, a imao je istaknutu ulogu i na prijemnom ispitu. Za svoj magistarski rad, čiji je mentor bio profesor Tihomir Aleksić, razvio je ranu verziju programskog sistema za evidenciju studenata, preteču današnjeg informacionog sistema ETF‑a.

Devedesete godine donele su novo poglavlje u radu Računskog centra ETF‑a, ali i u profesionalnoj aktivnosti Lasla Krausa. VAX je zamenjen umreženim PC računarima, a uvođenje objektno orjentisanog programiranja u nastavu Laslo Kraus je dočekao prevodom knjige Bjarna Stroustrupa “Programski jezik C++” koji je izdala Mikro knjiga 1991. godine. Time je otpočela njegova plodna delatnost na kreiranju originalne literature za učenje programiranja na srpskom jeziku. Posebne udžbenike napisao je za programske jezike Delphi, C, C++, C# i Java, kao i brojne prateće zbirke zadataka, a nova izdanja koja je objavljivala “Akademska misao” ažurno su pratila nove standarde i verzije jezika. U svojim knjigama pronašao je zlatnu meru između formalnosti referentnih priručnika i lakoće neformalnih štiva koja neopravdano obećavaju savladavanje nekog programskog jezika za 21 dan. Tako su ove knjige našle svoju primenu i bile cenjene daleko izvan okruženja ETF‑a, uz promišljene primere sa njegovog ažurno održavanog sajta.

Tokom svog radnog veka, sve do penzionisanja 2014. godine, Laslo Kraus se pretežno posvetio nastavi, studentima i edukativnim publikacijama, a objavio je i pet radova u domaćim časopisima i 11 radova na naučno‑stručnim konferencijama. Učestvovao je u nastavi na preko 20 predmeta. Voleo je dobro definisane probleme i perfektna programerska rešenja više nego spekulativna istraživanja bez praktične primene. Pored rada na ETF-u, bio je i cenjeni predavač na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu. Precizan i pouzdan, organizovan i odgovoran, nenametljiv i tih, Laslo Kraus je ličnim primerom učio generacije budućih mladih inženjera profesionalnosti, tačnosti, etici i programerskoj perfekciji i time zasluženo ušao u legendu.

Za sobom je ostavio suprugu Dušanku i ćerku Katarinu, koje su se i same posvetile istoj struci, a kojima je on posvetio sve svoje knjige. Nama kojima je bio i učitelj i saradnik mnogo će nedostajati i zauvek ostati u sećanjima kao čovek koji nam je dao mnogo više nego što smo mogli da uzvratimo.

Prof. dr Jelica Protić, šef Katedre za računarsku tehniku i informatiku

Laslo Kraus izgubio je bitku sa COVID‑19 virusom u VMC Karaburma 12. novembra 2021. Sahrana je obavljena na groblju Lešće u Beogradu u sredu, 17. novembra 2021. godine

