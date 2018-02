Infinity Edge displej za Samsung telefone srednjeg segmenta

Uobičajeno je da proizvođači telefona najviše vode računa o svojim premijum proizvodima, te se korisnici sa slabijom kupovnom moći često osećaju izostavljeno. Dobra vest je da bi kompanija Samsung neke premijum opcije mogla da primeni i u okviru linije iz srednjeg segmenta, a pre svega infinity edge displej.

Ako je verovati izveštaju sa portala The Investitor, premijum ekran bi mogao da se nađe i na telefonima srednje klase, ali se ne navodi koji bi to modeli mogli da budu, te upućeni veruju da se radi o sledećoj seriji koju kompanija priprema. Ovo je pre svega dobra vest za one koji ne mogu da priušte više od modela iz srednjeg segmenta, ali se već spekuliše da dobrobit korisnika nije osnovni razlog koji se krije iza ove odluke. Naime, kada je Apple prepolovio isporuku iPhone X jedinica, Samsung-u ostalo je prilično mnogo neiskorišćenih OLED displejeva, što znači da kompanija traži način da ih iskoristi, te bi lako mogli da se nađu i na modelima iz srednje klase.

Izvor: Ubergizmo

