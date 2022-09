Infinix lansira svoj prvi premium Android TV sa 55-inčnim QLED ekranom

Novo lansirani Infinix 55-inčni televizor pokreće MediaTek Quad-Core CA55 procesor i nudi 2 GB RAM-a i 16 GB interne memorije.

Vrhunac ovog QLED televizora je njegova Quantum DOT tehnologija

Nakon lansiranja budžetskih pametnih telefona, Infinix je konačno lansirao svoj prvi premium Android pametni TV. Nova serija pametnih televizora Infinix Zero dolazi sa modelom od 55 inča, dok je model sa ekranom od 50 inča lansiran u okviru već postojeće serije X3. Vrhunac ovog QLED televizora je njegova Quantum DOT tehnologija. Infinix Zero 55-inčni QLED 4K TV ekran dolazi sa 400 nita maksimalne osvetljenosti, 85% NTSC i 122% sRGB raspona boja. Takođe ima dizajn bez okvira i dolazi sa podrškom za Dolby Vision. Pored toga, dolazi sa dva ugrađena zvučnika od 36W sa Dolby Digital Audio i 2 visokotonca koji poboljšavaju kvalitet zvuka, pokrivajući opseg od 8K do 20K Hz.

Novo lansirani Infinix 55-inčni televizor pokreće MediaTek Quad-Core CA55 procesor i nudi 2 GB RAM-a i 16 GB interne memorije. Pametni TV radi na Android 11 čim ga otpakujete. Za povezivanje, dolazi sa tri HDMI porta od kojih jedan ima ARC podršku, dva USB porta, 5.0 Bluetooth podršku, WiFi b/g/n, 1 AV ulaz, 1 LAN, 1 port za slušalice i Dual Band WiFi port. Infinix 50X3 Smart TV ekran dolazi sa HDR10, 300 nita maksimalne osvetljenosti, 1,07 milijardi boja, 85% NTSC, 122% sRGB raspona boja i 94% odnosa ekrana i tela. Pokreće ga četvorojezgarni MediaTek procesor, uparen sa 1,5 GB RAM-a i 16 GB memorije.

