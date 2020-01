Infostud: Šta sve čini poželjnog poslodavca?

Employer Branding, ili brendiranje poslodavca, kako mi to u Infostud‑u više volimo da kažemo, nije nova disciplina ni u HR‑u, niti u komunikacijama. Postoji otkad je aktuelan pojam zapošljavanja i odnos firma‑zaposleni, a globalna statistika kaže da se tek polovina kompanija strateški bavi ovim pitanjem. Svako želi najbolje radnike, kao i da promoviše kvalitete koje nudi kao poslodavac.

Novi momenat je to da se na tržištu kao što je naše, s velikom stopom odliva kvalitetnih kadrova iz zemlje, ali i nedovoljno razvijenim obrazovnim sistemom za IT zanimanja, javio disbalans u odnosu ponude i tražnje. Iskustva mnogih kompanija govore da je sve teže doći do kvalitetnog i motivisanog zaposlenog, pa se sve više fokus stavlja na deficitarnost kvalitetnih kandidata, a onda se javlja i potreba da se strateški postavimo prema tom novom problemu.

Kako doći do najboljih mogućih zaposlenih, uzimajući u obzir kulturu i zajedničke vrednosti, gde je u samoj organizaciji kompanije taj „vruć krompir“ i zašto između stručnjaka za ljudske resurse i komunikacije ponekad bude nesporazuma oko toga u čijem dvorištu je ta lopta? To su pitanja na koja već neko duže vreme eksperti iz obe oblasti pokušavaju da nađu najbolje odgovore.

Naravno, ni naša kompanija nije izuzetak, s tim što se u našem slučaju još jedan faktor umešao i napravio situaciju još izazovnijom. Infostud grupa dominantno posluje u Subotici i s više od 200 zaposlenih već gotovo dve decenije utiče na razvoj Internet poslovanja čitave Srbije. Kako se biznis razvijao, tako je rasla i potreba da se tim širi.

Kako prevazilazimo te izazove i pored toga uspevamo da se pozicioniramo kao jedan od poželjnijih poslodavaca na teritoriji čitave Vojvodine i kako postajemo nečiji motiv da se preseli na sever Bačke iz drugih delova zemlje, pa i iz Beograda?

Ovo su neki od elemenata i principa naših Employer Branding aktivnosti:

Dobar Employer Branding počinje i završava se u kompaniji

Kako kaže stara poslovica, potrebno je najpre „dobro počistiti svoje dvorište“. U slučaju brendiranja poslodavca, činjenicu da će postavljanje i realizaciju EB strategije pratiti ne uvek jednostavne i često bolne interne promene, najpre mora da prihvati menadžment kompanije. Što je čvršća odluka da se ovom temom kompanija bavi na adekvatan način, veća je i spremnost da se menjaju stvari koje će doprineti većem zadovoljstvu zaposlenih i kreiranju dobre korporativne kulture, u kojoj će se negovati ljudi sa svrhom.

Ono u čemu se svi slažu jeste da kvalitetan Employer Branding kreće iz vrednosti kompanije, kvaliteta menadžmenta, transparentnosti i načina na koji ta kompanija posluje i odnosi se prema zaposlenima. Tako su se na našem tržištu u ovoj oblasti pionirski nametnule IT kompanije, gde je svest o važnosti privlačenja i zadržavanja zaposlenih možda na višem nivou nego u ostalim industrijama.

Nijedan poslodavac ne želi u svom timu ljude koji se ne uklapaju u radnu kulturu kompanije. U procesu regrutacije i selekcije u Infostud‑u, ispitivanje poklapanja vrednosti kandidata s kompanijskim vrednostima ima podjednak značaj kao ispitivanje kompetencija i kvalifikacija kandidata. Tu se onda znatno povećava šansa da se ljudi identifikuju s kompanijom i da na posao gledaju kao nešto što u njihovom životu ima visoku vrednost.

Na osnovu mnogih istraživanja, kad se sve sumira, izdvaja se pet ključnih motivatora koji rezultiraju zadovoljnim zaposlenima:

mogućnost da budu to što jesu

mogućnost da postanu ono što žele da postanu (lifelong learning)

prijateljstvo

poverenje i dobra atmosfera

Ovde se, naravno, podrazumeva to da plata zadovoljava osnovne standarde zaposlenog.

A kakav je poslodavac Infostud grupa?

Dugo smo istraživali kako nas vide naši zaposleni, ali i oni koje bismo potencijalno voleli da vidimo u svojim redovima. U tome nam je dosta pomogao naš tim iz HR lab‑a, nove platforme za poslodavce. Na osnovu rezultata istraživanja TalentX, koje zahvaljujući novoj metodologiji daje presek i analizu stavova zaposlenih, kadrova na tržištu u datoj industriji i menadžmenta kompanije, nudi dijagnostiku sasvim dovoljnu za postavljanje ključnih temelja. A prvi kamen u njemu je odgovor na pitanje: Šta mi to ZAISTA imamo da ponudimo kao poslodavac, a da nas u manjoj ili većoj meri razlikuje od konkurentskih kompanija na tržištu. Evo do čega smo došli:

Stičemo i delimo znanje u svakoj fazi karijere

Dobro razvijen sistem mentorstva. Bilo da ste početnik ili iskusan menadžer, možete da imate mentora.

Obuke i konferencije, u zemlji i inostranstvu.

Sistemi interne razmene znanja. Infostud razgovori, kao i užestručne interne prakse, posebno usmerene na određene ciljne grupe zaposlenih. Na primer, za Product Owner‑e i Product Manager‑e imamo Analitiks kamp ili Razvijački poligon, gde se dele iskustva i rešavaju konkretni problemi.

Mnoge kolege znanje stečeno u kompaniji dele kao predavači na konferencijama ili fakultetima.

Radimo na sebi i aktivno se odnosimo prema karijeri

Učimo na greškama. U kulturi Infostud‑a neguje se atmosfera koja podstiče ljude da greše i kroz to uče i unapređuju sistem, procese i bez straha razvijaju karijeru. Iako smo jasno usmereni na ciljeve i rezultate, ipak se velika pažnja poklanja ljudima, njihovom ličnom i profesionalnom razvoju.

Kroz različite aktivnosti, kao što je Program psihološke podrške, sa zaposlenima se radi na identifikaciji i razvoju potencijala.

U skladu s principom da se individualno pristupa razvoju, u kompaniji postoji velika pokretljivost i mogućnost napredovanja, kako u okviru specijalističke uloge, tako i ka menadžment pozicijama. Postoji i horizontalno pomeranje iz sektora u sektor ili iz jednog biznisa u drugi (npr. programer sajta 4zida.rs na neko vreme postane deo tima sajta Polovni automobili, po potrebi projekta ili na duži vremenski period).

Važna nam je porodica

Balans između posla i privatnog života je individualna stvar svakog pojedinca, a mi se trudimo da svakom zaposlenom pružimo pomoć i podršku da taj balans pronađe.

Osmočasovni radni dan je pravilo, prekovremeni rad je izuzetak.

Postoji niz konkretnih beneficija za zaposlene, u smislu brige o zdravlju i formi kroz sistematske preglede, velnes i sportske sadržaje.

Tu su i beneficije za porodice sa decom, kao što su plaćeno odsustvo za očeve za negu deteta, dotacije za jaslice, slobodan prvi dan za roditelje čija deca kreću u školu itd.

Organizujemo aktivnosti gde provodimo zajedničko vreme, na izletima, sportskim dešavanjima, a dva puta godišnje zajedno posetimo neki evropski grad na Infostud ekskurzijama.

I na kraju, ono što smo na početku naveli kao izazov, ovde možemo da navedemo kao prednost – mnogo je jednostavnije voditi miran porodični život u gradu kakav je Subotica.

Upravo je u toku kampanja Znanje. Karijera. Porodica@Infostud, i želimo da kroz priče naših zaposlenih predstavimo sve ono što nam je istinski važno i što, na kraju, kao vrednost možemo da ponudimo ljudima koji dolaze u našu kompaniju.

Ljudi sa svrhom

Autentičnost brenda poslodavca leži pre svega u angažovanosti zaposlenih, koja se ne ogleda u prostoj motivaciji, već u emotivnoj komponenti koja čini pojedinca povezanog s kompanijom, a samo tako možemo negovati ljude sa svrhom.

Zapravo su svrha i identitet poslodavca ključni parametri u razvoju brenda. Kada jednom dođemo do toga ko smo, zbog čega postojimo i šta nudimo, velike su šanse da privučemo prave kandidate. Jer, kako zračimo, tako privlačimo.

