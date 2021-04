Ingenuity helikopter: Prvi let na drugoj planeti

Članovi tima iz svemirske agencije NASA potvrdili su da je njihov Ingenuity helikopter konačno poleteo iznad površine Marsa. Let se opisuje kao uspešan, a u pitanju je prvi kontrolisani let neke letelice na drugoj planeti.

Ranije je moglo da se čuje da je planirano da se helikopter težak 1,8 kilograma podigne na visinu od tri metra, leti 30 sekundi, te da se zarotira pre nego što se lagano spusti. Let je potrajao nešto duže – 39 sekundi, a Ingenuity se nakon toga uspešno spustio na tačku s koje je poleteo. Rover Perseverance je događaj „posmatrao“ sa udaljenosti od 70 metara, te sve snimio uz pomoć Mastcam-Z sistema kamera. Dobili smo snimak visoke rezolucije – svedočanstvo o ogromnom koraku ka razumevanju dalekih svetova. Tako će 19. april 2021. godine ostati upamćen kao prekretnica u istraživanju Marsa, ali i drugih planeta.

NASA je od 2014. godine radila na dizajnu helikoptera, a u početku se sumnjalo da će uopšte stići do planiranog odredišta. Tri godine kasnije prvi zemaljski helikopter je stigao na Crvenu planetu, te je zajedno sa roverom 18. februara preživeo sletanje – takozvanih „sedam minuta užasa“. Ubrzo nakon toga počeo je da reaguje na komande sa Zemlje, a u Jet Propulsion Laboratory agencije NASA su tada stigli podaci na osnovu kojih je zaključeno da helikopter funkcioniše kao što je planirano. Punjenje baterija počelo je 20. februara, a bilo je planirano da se za početak napune do 35%, i da se akcija periodično ponavlja u narednih nekoliko meseci, kako bi helikopter ostao topao na ledenoj površini Marsa (temperature se spuštaju i do -90 stepeni Celzijusove skale).

Glavni zadatak Perseverance rovera je da potraži dokaze o mogućnosti postojanja života na Marsu, da prikupi uzorke i vrati ih na Zemlju. Taj deo misije ipak neće početi dok Ingenuity ne završi sve letove, a planirano je da testovi potraju mesec dana. Letovi će vremenom postajati složeniji, budući da tim planira da helikopter ide dalje, te da leti na većim visinama. Helikopteri bi u budućnosti mogli da istražuju Mars iz vazduha, pa se time, kako ističu eksperti, dobija treća dimenzija u posmatranju daleke planete.

