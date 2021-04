Nova kripto valuta potencijalno može prouzrokovati nestašicu SSD-a ili hard diskova

Kripto-rudari su pogoršali nedostatak grafičih kartica u poslednje vreme. Ali, da li je na pomolu i novi problem?

Sveža kripto valuta na sceni može na kraju uticati na drugačiji skup komponenata računara – naime na drive-ove. Chia, koja tek treba da bude dostupna za kupovinu, dizajnirana je da bude ekološki prihvatljiva kripto valuta, pa umesto da se oslanja na GPU (ili ASIC uređaje) gladne napajanja, koristi snagu diskova: SSD ili hard diskove koji koriste manje energije. Međutim, pod pretpostavkom da se Chia uspešno uspostavi kao ekološki prihvatljiva alternativa u sferi kriptovaluta, problem je u tome što bi solid-state diskove ili hard diskove pokupovali rudari (tačnije, „farmeri“).

Panična kupovina?

Zapravo, kako izveštava tehnološka stranica sa sedištem u Hong Kongu, HKEPC, to se već dešava u Aziji – zaista se govori o „paničnoj kupovini“. Tržište u Hong Kongu zabeležilo je nagli porast u prodaji hard diskova od 4TB do 8TB, toliko da je predviđanje da bi zbog potražnje, cene hard diska i SSD-a u Hong Kongu mogle porasti, što je zabrinjavajući razvoj povrh postojećih problema u lancu snabdevanja izazvanih pandemijom, i nedavnih izveštaja o nedostatku ključnih komponenti i nestanku struje za koji se očekuje da će povećati cene SSD-a. Bolja vest je da su SSD diskovi koji se traže, enterprise modeli sa velikom izdržljivošću, jer Chia gura diskove sa stalnim čitanjem i pisanjem, ali i potrošački SSD diskovi bi na kratko mogli da posluže. Kako tačno radi Chia, možda se pitate?

Umesto tradicionalnog kriptovalutnog modela „dokaza o radu“, Chia – koji je zamisao Brama Koena, pronalazača BitTorrenta – radi na osnovu „dokaza o prostoru i vremenu“ – dokaz o prostoru koji se odnosi na kapacitet skladišta, uz dodatak vremena kao dodatnog faktora. Kao što Chia FAQ objašnjava: „Proof of Space je kriptografska tehnika gde dokazivači pokazuju da neiskorišćeni prostor na čvrstom disku dodeljuju za skladišni prostor. Da bi se koristio kao metoda konsenzusa, Proof of Space mora biti vezan za Proof of Time. PoT osigurava da vremena blokova imaju doslednost u vremenu između njih i povećava ukupnu sigurnost blockchaina. “ Suština je u tome da Chia umesto da ima ogromne napore za rudarenje električnom energijom, može da se „uzgaja“, a ti uzgajivači/farmeri dodeljuju delove (parcele) svojih pogona posvećenih kripto valuti. Za razliku od rudarstva, kada završite sa obrađivanjem svog skladišta, možete ga prenameniti da biste, na primer, čuvali porodične fotografije. Kao što je pomenuto, Chia tek treba da se lansira kao digitalna roba koju možete kupiti.

