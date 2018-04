Inovacije koje čine život lakšim

Na Mobile World kongresu (MWC) u Barseloni, svoje proizvode i usluge predstavilo je više od 2.400 kompanija na 120.000 kvadratnih metara izložbenog prostora. Pored kongresa, organizovan je i niz pratećih događaja, poput Show Stoppers i Mobile Focus, koje opisuju kao speed dating između cool kompanija s vrućim proizvodima i tehnoloških novinara. Ovo je priča o fragmentima tehnološke budućnosti koja nas očekuje…

U holu Univerziteta u Barseloni, tik uz prelepu baštu, našli su se štandovi raznovrsnih tehnoloških kompanija. I ovde je bio primetan trend korišćenja blockchain tehnologija kroz inovativne primene. Jedna od njih, AirFox, donosi mogućnost mikrokreditiranja među fizičkim licima. AirFox je uočio da više od 44 odsto Brazilaca ne koristi banke, a da ostatak populacije na godišnjem nivou plaća kamate veće od 200 odsto. Korišćenjem aplikacije koja podržava AirTokene (bazirane na sve popularnijem Ethereum blockchain sistemu) omogućeno je međusobno kreditiranje korisnika, ali i servisi poput dopune mobilnog računa ili besplatnog surfovanja na mobilnom, finansiranog prikazivanjem oglasa. Ostaje da vidimo kako će banke i regulatorne institucije reagovati na ovakve tehnologije koje zadiru u njihov biznis.

Mreža u vazduhu

Za primenu novih generacija softvera svakako je potrebna i brza mreža koja bi povezala sve korisnike. Pažnju nam je privukao neobični Wi‑Fi uređaj (aera.io), predimenzionirani bežični Access Point. Ako imamo na umu da je ova kompanija specijalizovana za bežične mreže s velikim brojem korisnika, možda su dimenzije ovog uređaja opravdane. Specifičan pristup i patentirane tehnologije omogućavaju nesmetani pristup bežičnoj mreži i veću otpornost na radio‑smetnje.

Mnogi su izvori radio‑šuma, bilo da su to komunikacione mreže za prenos podataka ili uređaji koji koriste snagu radio‑talasa za druge primene, poput prenosa energije na manjim rastojanjima. Primer za to je bežično punjenje uređaja koji najčešće dodiruju sam punjač. Novu tehnologiju bežičnog punjenja predstavila je kompanija Energous. Iako mnogi proizvođači Android uređaja, a odskoro i Apple s telefonima iPhone 8 i X, već uveliko podržavaju bežično punjenje svojih uređaja, potpuni novitet predstavlja mogućnost da se punjač nalazi npr. u plafonu. Naravno, niko od nas ne želi da svoje vreme provodi unutar džinovske mikrotalasne rerne, ali kako nas uveravaju, dobili su već sve potrebne dozvole američkog FCC, tako da u budućnosti možemo očekivati da nam se navike ponovo promene, nadajmo se nabolje.

Veliki je broj proizvođača mnogobrojnih dodataka za mobilne uređaje, ali svojim kvalitetom i inovacijama, tradicionalno se ističe Speck. Predstavio je futrole Presidio Sport, za sve one koji su aktivni, a zabrinuti za zdravlje, kao i medicinske profesionalce. Istraživanja su pokazala da mobilni telefoni prenose deset puta više bakterija nego daska WC šolje (?!). Ovaj problem rešavaju specijalni materijali Microban sa antimikrobiološkom površinom nepogodnom za zadržavanje bakterija. Uz ove inovacije i dalje ostaje presudno za korisnika to što je futrola elegantna i otporna na pad telefona sa visine do tri metra, tako da ste bezbedni i vi i vaš miljenik.

Neobične su i Pilot Translation slušalice kompanije Waverly, koje omogućavaju simultano prevođenje različitih jezika. Za sada podržavaju engleski, francuski, italijanski, portugalski i španski. Koristeći napredne tehnologije prepoznavanja govora, mašinskog prevođenja i „nosivih“ tehnologija, omogućavaju konverzaciju bez barijera (uz bateriju koja bi trebalo da izdrži ceo dan). Putem mobilne aplikacije korisnik bira jezik koji sluša i jezik na koji želi prevod, a ostalo je tehnološka magija.

Mobile Focus

Drugi događaj održan je nakon prvog dana Sajma, u popodnevnim časovima. U velikoj sali hotela, predstavljen je niz zanimljivih proizvoda. Jedan od njih bio je i džepni projektor Nebula Capsule proizvođača Anker. Ovaj mini‑projektor, dimenzija konzerve osvežavajućeg pića, u sebi sadrži 360‑stepeni zvučnik i DLP projektor rezolucije 854×480 (100 ANSI lumena, kontrast 400:1). Pokreće ga Android 7.0 na čipsetu malih dimenzija, tako da u kućištu ima mesta za solidnu bateriju kapaciteta 5200 mAh koja, kako obećavaju, omogućava 2,5 sata video projekcije ili čak do 40 sati slušanja muzike. Poseduje IC daljinski, Wi‑Fi, BT za upravljanje putem Android ili iOS aplikacije, ali i HDMI ulaz. Zanimljivo je da ovako mali multimedijalni gadžet ima i podršku za H.265 kodek (HEVC), kao i da podržava live mirroring ekrana i sa Android i iOS uređaja. Uz cenu od 349 dolara, ne iznenađuje podatak da su na IndieGoGo kampanji dostigli čak 2446 odsto očekivane investicije s više od 1.250.000 prikupljenih dolara od inicijalnih kupaca.

Kompanija Aura ima sasvim drugačiji pristup prikazivanju multimedije na zidu, a ovog puta predstavila je inteligentni foto‑ram. Uz aplikaciju na vašem telefonu, fotografski ram automatski će prepoznati odabrane osobe. Prikazanu sliku možete promeniti jednostavnim pokretom ruke. Ugrađeni senzor detektovaće jačinu svetla u prostoriji, prilagoditi osvetljenje ekrana ili čak potpuno ugasiti ekran ukoliko je mrak u prostoriji. Odskoro, unapredili su algoritam mašinskog učenja koji će analizrati vaše fotografije i prepoznati kućne ljubimce. Kako će reagovati oni, ostaje da vidimo u praksi.

Tech dijeta

Mrežni proizvod Circle redefinisaće način na koji porodice koriste Internet. Možemo ga posmatrati kao najavu fenomena koji će se verovatno zvati Tech dijeta, da ne kažemo terapija za odvikavanje od Interneta. U saradnji s kompanijom Disney, deca će dobiti nove sadržaje koji su odabrani i prilagođeni njihovom uzrastu. Roditelji će moći preko mobilne aplikacije da definišu sadržaj kom se pristupa i kada se to čini. Svaki uređaj u kućnoj mreži biće nadziran i beležiće se vreme provedeno na bilo kom servisu, bilo da je to aplikacija, sajt ili kategorija sadržaja, a Internet je moguće i pauzirati. Verujemo da neće svi biti oduševljeni ovim mogućnostima.

Kada smo kod nadzora, zanimljiv je i koncept upotrebe blockchain‑a (opet ova aktuelna tema) za distribuiranu obradu video‑zapisa. Kompanija Faceter lansirala je ICO, takođe baziran na Ethereum blockchain‑u. Ovog puta, oni digitalnim rudarima, umesto da samo doprinose globanom zagrevanju i potrošnji dragocene energije, nude da na distribuiran način obrađuju video‑materijal. Uz korišćenje konvolucione neuralne mreže, kako bi podelili pakete koji se obrađuju, onemogućava se rekonstrukcija slike i time se obezbeđuje privatnost. Video‑materijala za obradu i analizu svakako će biti pošto u narednih nekoliko godina u svetu očekuju više od milijardu novih kamera.

Kompanija FLIR predstavila je nove termalne kamere. To je Android Smartphone koji je otporan na udarce i u sebi poseduje kombinovanu običnu i termalnu kameru. Uz specijalan algoritam kojim se slika analizira i obezbeđuje oštriji snimak uz podatak o temperaturi snimljenog objekta. Ona se sada može nalaziti u proširenom opsegu od ‑20 do čak 400 stepeni Celzijusa. Ovakav uređaj idealan je za analizu termalnih gubitaka, nadzor električne mreže i slične industrijske primene. Pored malih i srednjih kompanija, bilo je i giganata poput Huawei‑a. Predstavili su MateBook X Pro laptop i MediaPad M5 tablet. Oba uređaja impresivno izgledaju, sa odličnim ekranim i Harman Kardon zvučnicima. Posebno je zanimljivo mesto na kome je Huawei sakrio Web kameru (u taster na tastaturi!?) Više informacija o ovim uređajima očekujte uskoro…

Od ovoliko gadžeta i novih tehnologija može da vam zaigra srce, tako da je dobro što se tu našla kompanija Mediatek s novim biosenzorima. Pošto držimo telefon u jednoj ruci i dodirujemo ga drugom rukom, zatvaramo kapacitivnu vezu preko srca, pa uz adekvatan senzor možemo da saznamo mnogo informacija o radu tog mišića. S tim u vezi, uskoro možemo da očekujemo mobilne uređaje koji će precizno meriti puls, ali i varijacije u otkucajima srca kao i krvni pritisak. Uz dodatne informacije o perifernoj zasićenosti krvi kiseonikom (SpO2), elektrokardiografijom (EKG) i promenama u volumenu (PPG), u budućim pametnim uređajima možemo očekivati mini‑laboratorije.

Jovan Marić

(Objavljeno u PC#253)

