Instagram će konačno pomoći kreatorima da shvate zašto ne uspevaju

Instagram ažurira svoju Account Status funkciju kako bi bolje informisao poslovne naloge i naloge kreatora zašto se neki od njihovih postova potiskuju, jer ima za cilj veću transparentnost sa korisnicima.

Poslovni nalozi će takođe dobiti priliku da se žale na označeni sadržaj

Ovi nalozi će sada znati koji od njihovih postova „ispunjava uslove da budu preporučeni“ Instagram-ovim algoritmom onima koji ne prate na drugim delovima platforme. Ovo uključuje mesta kao što su Explore page, Reels i In-Feed preporuke. Sa druge strane, kako je najavljeno, Instagram će takođe obavestiti naloge zašto se njihov sadržaj ne preporučuje objašnjavajući kako, na primer, krši smernice zajednice.

Ove informacije se takođe mogu naći na Instagram stranici Kreatori; samo je više napred i središte nego ranije. A kada budu obavešteni, kreatori dobijaju priliku da izmene ili izbrišu uvredljivu objavu ili ulože žalbu ako misle da je Instagram malo preterao u označavanju tog sadržaja. Tim za reviziju će pažljivo pogledati pomenutu objavu pre nego što se vrati sa novom odlukom. Ako to zvuči poznato, to je zato što su redovni nalozi mogli da se žale na označeni sadržaj od pokretanja statusa naloga u oktobru 2021. Za buduće ažuriranje, postoje nagoveštaji o proširenju statusa naloga na druge funkcije kao što je funkcija pretrage i edukacija kreatora o kako bolje doći do onih koji ne prate.

Nije poznato kada će ažuriranje statusa naloga biti objavljeno i gde. Implikacija je da se nove funkcije trenutno uvode. U najavi, Instagram navodi da razume koliko može biti frustrirajuće za naloge da shvate zašto ne dobijaju angažman koji su nekada imali. To je zaista cilj ovog ažuriranja: da se razjasni zabuna. Algoritmi društvenih medija su čest izvor frustracija za mnoge kreatore sadržaja. Kako ovi algoritmi funkcionišu je strogo čuvana tajna. Ako, na primer, provedete dovoljno vremena na YouTube-u, na kraju ćete naići na autora koji se žali kako je teško razumeti šta se preporučuje ili potiskuje. Prošle godine je bilo poteza trećih strana da se ovaj problem ispravi.

Najznačajniji je bio kada je Evropska unija usvojila Zakon o digitalnim uslugama, koji će primorati tehnološke gigante poput Mete da otkriju kako funkcionišu njihovi algoritmi za preporuke. Međutim, taj zakon neće stupiti na snagu do 2024. godine, tako da će alati prve strane ostati ograničeni.

Izvor: Techradar

