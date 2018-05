Instagram dodaje novu alatku za praćenje utrošenog vremena

Instagram dobija novu alatku „Usage Insights“ koja će omogućiti korisnicima da vide koliko vremena provode u aplikaciji. Prema TechCrunch-u ova funkcija je otkrivena u kodu Instagram aplikacije za Android.

Direktor Instagram-a, Kevin Systrom, je potvrdio originalni izveštaj u nizu tvitova, komentarišući da kompanija stvara „alatke koje će pomoći IG zajednici da saznaju više o vremenu koje troše na Instagram-u, ma koliko to vremena bilo, trebalo bi da bude utrošeno sa svrhom i pozitivno“.

It’s true. RT @TechCrunch: Code buried in Instagram’s Android app reveals a “Usage Insights” feature that will show users their “time spent” https://t.co/1Lt3DgIFEj

— Kevin S. (@kevin) May 16, 2018