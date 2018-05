YouTube želi da prestanete da ga gledate

YouTube je najpopularniji servis za video sadžaj, i sa sigurnošću može da se kaže da većina telefona ima instaliranu YouTube aplikaciju, s obzirom na to da milioni korisnika svakodnevno provode sate na platformi. Kao deo Google-ovog novog programa Digital Wellbeing, korisnici će sada imati izbor da učine YouTube manje nametljivim i postavljaju podsetnike kako ne bi koristili previše aplikaciju.

Pre svega tu je novi podsetnik „Take a Break“. Ako vam se čini da malo previše vremena provodite gledajući YouTube, moći ćete da podesite podsetnik kako biste napravili pauzu na svakih 15, 30, 60, 90 ili 180 minuta. Kako biste to učinili, potrebno je kliknete na ikonicu profila, pa zatim odaberete Settings>General>Remind me to take a break. Podsetnik će pauzirati video koji trenutno gledate i obavestiće vas da možda provodite previše vremena gledajući video snimke na svom telefonu. Imaćete potom mogućnost da odbijete obaveštenje i nastavite da gledate ili da izađete iz aplikacije.

Druga velika promena dolazi u pogledu načina na koji vam stižu obaveštenja. Ako ste pretplaćeni na kanal i označili ste ikonicu zvona ili ste nedavno previše gledali određeni kanal, možda ste primetili da YouTube šalje obaveštenje o novom upload-u sa tog kanala, što može da vas ometa u određeno doba dana. Kako biste rešili ovo, sada ćete imati mogućnost da ta obaveštenja stavite u silent režim u određeno doba dana. Ako to nije dovoljno, postoji i mogućnost da se sva obaveštenja spoje u jedan dnevni pregled, koje ćete dobiti u unapred određeno vreme, tako da ne dobijete konstantano nova obaveštenja o video snimcima na svakih sat vremena. Nove opcije se pojavljuju na Android-u i iOS-u u novom ažuriranju, a ove promene za sada nisu dostupne u desktop verziji.

Izvor: PhoneArena

