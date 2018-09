Instagram dodaje prečicu za emotikone

Ako ste jedan od onih koji ne mogu da ostavljaju komentare bez ubacivanja barem jednog emotikona kako bi bolje opisali svoje emocije, biće vam drago da znate da Instagram misli na vas. Posle nekoliko meseci testiranja, Instagram je predstavio prečicu za emotikone na Androidu i iOS-u, koja nudi brži pristup ikonicama koje najviše koristite prilikom objavljivanja komentara.

Nećete morati da prolazite kroz ceo sektor sa ikonicama na tastaturi vašeg telefona kada želite da upotrebite neki od emotikona. Novi emotikon bar se neće pojaviti u drugim opcijama u kojima se tastatura koristi, poput odgovora na priče ili prilikom pisanja opisa ispod sopstvenih postova. Ovakav dodatak je mogao da se očekuje. Čak i 2015. godine, Instagram je znao da je upotreba emotikona važna stvar – a proširen dijapazon emotikona je od tada bez sumnje pomogao njegovoj popularnosti.

That feeling when your favorite emojis are right in front of you 🙌😍 pic.twitter.com/QPF8eGc5yD

— Instagram (@instagram) September 6, 2018