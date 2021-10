Instagram (konačno) dozvoljava kreiranje postova sa računara

Bilo je potrebno nekoliko godina, ali Instagram je konačno popustio pod zahtevima korisnika i omogućio kreiranje postova sa računara. Doduše, to je i do sada bilo moguće zaobilaznim putem, ali od 21. oktobra postalo je zvanično – sada korisnici širom sveta mogu da postavljaju fotografije i kratke video snimke (do jednog minuta) iz svojih browser-a na računarima.

Insta odasvud

I mobilni korisnici su dobili dosta novih mogućnosti. Collab test opcija je dostupna od 19. oktobra i ona omogućava da dve osobe zajedno uređuju postove. Dovoljno je da nekog pozovete da to uradi. Time će se omogućiti da pratioci obe osobe vide takve postove, komentare i lajkove. Na taj način se znatno može povećati vidljivost postova, naročito onih koji se odnose na poslovanje.

Od 20. oktobra dostupna je i test opcija koja omogućava pokretanje neprofitnih kampanja prikupljanja novca. Novi audio efekti će biti dostupni od 21. oktobra, uključujući i Superbeat (specijalni efekat koji se sinhronizuje sa ritmom), kao i Dynamic Lyrics (3D lyrics koji prati numeru).

Izvor: Engadget

