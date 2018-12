Instagram se slučajno prebacio na horizontalni feed i razljutio mnoge korisnike

Ako ste u četvrtak otvorili Instagram i otkrili da je vaša timeline orijentacija potpuno promenjena, niste bili jedini. Čini se da je veliki broj korisnika imao timeline koji se pomerao s leva na desno, gde su se postovi mogli menjati kao u odeljku Stories. Kada se nov timeline pojavio, Instagram je objavio sledeće: „Predstavljamo nov način kretanja kroz postove“. Međutim, čini se da je ovo možda bio još jedan kratak test, a ne trajna promena na Instagram feed-u.

Glasine o takvom potezu kružile su u oktobru, iako je u to vreme izgledalo da će se ta mogućnost ograničiti na Explore tab. „Uvek testiramo načine da poboljšamo iskustvo na Instagramu i približimo vas ljudima i stvarima koje volite“, rekao je portparol TechCrunch-u u oktobru. I dodali su da uvođenje promene na glavni feed nije nešto što kompanija u tom trenutku aktivno razmatra.

Nije jasno koliko je ljudi imalo novi feed, ali je Independent objavio da su ga korisnici Instagram-a širom sveta imali. Mnogi su govorili online o promeni koja je izazvala neviđenu reakciju korisnika. Neki su odmah rekli da će Instagram obrisati, drugi su tražili način da se vrate na staro, dok su oni najekstremniji izražavali svoj bes putem Twittera i drugih platformi tvrdeći kako im je „uništen život“, da je ova nadogradnja „nešto najgore na svetu“, i slično.

Due to a bug, some users saw a change to the way their feed appears today. We quickly fixed the issue and feed is back to normal. We apologize for any confusion.

Adam Mosseri, šef Instagram-a, objavio je da je funkcija bočnog skrola trebalo da bude samo mali test, ali ju je kompanija slučajno proširila na više korisnika nego što je nameravala. Ako još uvek imate bočni skrol i želite da se vratite na normalni prikaz, samo ponovo pokrenite aplikaciju. Za sada je sve vraćeno na staro pa svi zavisnici od Instagrama mogu mirno da spavaju, barem do neke sledeće velike nadogradnje.

That was supposed to be a very small test that went broad by accident. Should be fixed now. If you’re still seeing it simply restart the app. Happy holidays! 😬

— Adam Mosseri (@mosseri) 27 December 2018