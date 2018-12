Škole u Kini vode evidenciju o učenicima uz pomoć „pametnih uniformi“

Čak ni učenici ne mogu da izbegnu sve veću opsednutost Kine nadgledanjem. Preko 10 škola u jugozapadnoj provinciji Guizhou i autonomnoj pokrajini Guangxi Zhuang uvelo je đačke „pametne uniforme“ kompanije Guanyu Technology u ime poboljšanja prisustva i sigurnosti.

Svaka uniforma ima dva čipa koji ukazuju na to kada učenik ulazi ili izlazi iz škole, i automatski šalje te podatke i roditeljima i nastavnicima. Ukoliko učenik izađe iz škole bez dozvole automatski glasovni alarm će staviti do znanja sasvim jasno i glasno da je besposličar. Deca takođe ne mogu da varaju sistem zamenom uniformi. Svaka uniforma je povezana sa licem određenog deteta, a sistem za prepoznavanje lica na ulazu u školu će upozoriti ako postoji neusklađenost. Čipovi u uniformama mogu da izdrže 500 ciklusa pranja i temperature do 150 stepeni Celzijusa (302 F).

Ako vam ovo zvuči kao noćna mora za privatnost, u pravu ste. Stope pohađanja su se popravile od kada je tehnologija tiho puštena u rad 2016. godine, kaže direktor škole Lin Zongwu, ali to takođe ne dozvoljava ni najmanju devijaciju u ponašanju. Da li smo spomenuli da sistem može da pronađe učenike i nakon škole? Lin je napomenuo da osoblje samo „ne želi“ da prati decu izvan školskih časova. Međutim, dovoljno je samo da se pojavi beskrupulozni član školskog odbora ili vladinih zvaničnika koji će da prate učenike izvan nastave čime bi stvorili posebno distopijsko detinjstvo.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet