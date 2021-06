Instagram Youth: Platforma za najmlađe

Oni mlađi od trinaest godina ne mogu da se priključe Instagramu, što većinu dece ipak ne sprečava da imaju naloge na ovoj platformi. Laganje kada je starosna dob u pitanju nije komplikovano, ali bi Instagram uskoro mogao da reši taj problem.

Rešenje stiže u obliku Instagram Youth, platforme koja bi mogla da privuče i one mlađe korisnike koji još uvek nemaju profile. U pitanju je čista poslovna odluka, budući da se utvrdilo da postoji veliki broj dece koja bi želela sopstvene Instagram profile. Instagram za decu bi mogao da bude bezbednije mesto za najmlađe, što je potrebno ako se ima u vidu da oko 40% mlađih od trinaest godina već koristi Instagram. Platforma za najmlađe bi roditeljima dala veću kontrolu, te uvid u to šta njihova deca prate na platformi.

Instagram Youth je još uvek samo ideja, koja se mnogima ne dopada. Naime, nije najjasnije koji su motivi za to da se deca mlađa od 13 godina uvrste među Instagram korisnike – neki tvrde da se radi o potrebi da se mlađi korisnici odvoje od starijih, dok drugi ističu da bi ova i slične platforme uticale na to da se spusti starosna granica kada je korišćenje društvenih mreža u pitanju. Zanimljivo je i to da ideja stiže u vreme kada se mlađi korisnici okreću Snapchatu ili TikToku.

Postoje i oni koji smatraju da je odvajanje dečjeg Instagrama dobra stvar, budući da najmlađi ionako rano počinju svoje online živote. Nova platforma bi bila sigurniji prostor, te bi im omogućila da razmenjuju ideje sa vršnjacima. Ipak, nije sigurno da deca i tinejdžeri uopšte žele sopstvenu platformu, budući da je uvek zabavnije ono što je zabranjeno.

