Intel Core i7-9700K overklokovan do 5,3GHz

Izgleda da su podaci koji se tiču Intel-ovih procesora devete generacije najgore čuvana tajna u istoriji računarstva, te se još pre nekog vremena saznalo će korisnicima ponuditi do osam jezgara, te brojne druge prednosti.

Drugi procesor po jačini iz najnovije serije je i7-9700K, koji dolazi sa osam jezgara i osam thread-ova, ali bez hyperthreading podrške. Sudeći po onome što može da se čuje, svi Intel-ovi premijum modeli devete generacije imaju povećani potencijal za overklokovanje, u poređenju sa Coffee Lake generacijom, pa su prema procureloj dokumentaciji jedinice iz i7 i i9 serija zalemljene, što dozvoljava naprednije načine hlađenja.

Tako je model Core i7-9700K overklokovan do 5,3GHz, a uz vazdušno hlađenje, što ukazuje na to, a ako su informacije o overklokovanju tačne, da bi Intel-ova deveta generacija mogla bi da ponudi više od povećanog broja jezgara. Ipak, nedostaju benchmarking informacije o pomenutom overklokovanju, što ukazuje na to da je verovatno bilo nestabilno.

Izvor: Overclock3d

