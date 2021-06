Intel ispravka drajvera za WiFi problem koji ruši Windows 10 računare

Dostupno je Intel-ovo ažuriranje bežičnog drivera koje bi moglo da reši probleme sa plavim ekranom smrti (BSOD) koji mogu da se pojave u Windows 10.

Ažuriranje drivera utiče na desetak različitih bežičnih adaptera

Međutim, u ovom trenutku morate da ga preuzmete direktno od Intela – ažuriranje će u svemu verovatno se u nekom trenutku pređe na Windows Update, ali još uvek nije tamo. Uočen od strane Windows Latest, Intelov paket bežičnih drivera za jun sadrži tri ispravke koje se odnose na nekoliko različitih Wi-Fi adaptera, uključujući i modele Wi-Fi 5 (802.11ac) i one zasnovane na najnovijem Wi-Fi 6E standardu. Evo o čemu se radi:

22.50.1.1 – Wi-Fi 6E AKS210, AKS201 i AKS200 / Wireless-AC 9560, 9260, 9426, 9461 (dostupno samo u 64-bitnoj verziji);

20.70.23.1 — ili Wireless-AC 8265, 8260 (dostupno samo u 64-bitnoj verziji);

19.51.35.2 – Wireless-AC 7265 (Rev. D), 3165, 3168.

Ako niste sigurni koji bežični adapter imate na računaru, možete to lako saznati. Samo se uputite do Device Managera (kucajte Device Manager u Windows Search baru) i otvorite Network adapters tree. Ako je vaš jedan od gore navedenih, najnoviji Intelov paket drivera je za vas. To ne mora da znači da treba da požurite sa ažuriranjem. Ako nemate nikakvih problema, nema ništa loše u čekanju dok se ovo ne prebaci na Windows Update. Međutim, ako imate problema ili samo želite da izvršite neko preventivno održavanje, svakako ga pokrenite.

Pored toga što uzrokuju BSOD-ove, druga pitanja koja se pominju u napomenama o izdanju (PDF) uključuju slučajni gubitak mrežne povezanosti na određenim adapterima, a Device Manager ukazuje da bežični adapter ne radi ispravno prilikom obavljanja prenosa velikih fajlova.

Najlakši način da budete sigurni da ćete skinuti odgovarajuću ispravku, je da instalirate Intelov Driver and Support Assistant tool, a zatim otvorite Update Assistanta iz system traya. Ovo će proveriti da li postoje ispravke za vaš bežični adapter, a zatim će vam dati mogućnost preuzimanja i instaliranja svih dostupnih ispravki. Imajte na umu da ćete morati ponovo da pokrenete računar, potencijalno i više puta.

Izvor: Pcgamer

