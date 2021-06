Prilagodite svoje Windows 10 iskustvo pomoću besplatnih aplikacija

Za razliku od macOS-a i drugih desktop platformi, Windows 10 vam omogućava da redizajnirate desktop pomoću nezavisnih alata koji nude širok spektar prilagođavanja.

Od jednostavne promene boje do instaliranja nove teme iz Windows prodavnice

Međutim, ako želite da izvučete maksimum iz desktopa, možete isprobati programe nezavisnih proizvođača koji su navedeni u nastavku.

EarTrumpet

Windows 10 vam omogućava upravljanje volume mixerom zvuka i audio uređajima iz Settings aplikacije. Ako ne želite da otvorite aplikaciju Settings da biste pristupili modernom mikseru za jačinu zvuka, na svoj taskbar možete da unesete moderno iskustvo upravljanja zvukom pomoću besplatnog alata otvorenog koda pod nazivom EarTrumpet. EarTrumpet je dostupan za preuzimanje iz Microsoft Store-a i radi na svim verzijama operativnog sistema Windows 10, uključujući „S mode“. Pomoću EarTrumpet možete prilagoditi nivo jačine zvuka za svaku aplikaciju. Takođe podržava interventne tastere tako da možete promeniti jačinu zvuka pomoću tasterskih prečica.

WinDynamicDesktop

WinDynamicDesktop je aplikacija za desktop koja prenosi MacOS pozadine na Windows 10 i koristi vašu lokaciju za promenu pozadine desktopa na osnovu doba dana. U aplikaciji možete da izaberete temu i ručno unesete svoju lokaciju. Po završetku, aplikacija će automatski prilagoditi pozadine na osnovu vaše lokacije i dodaće se u Windows foldere za pokretanje kako bi poboljšala vaše iskustvo. Aplikaciji možete da pristupite iz sistemske palete da biste uvezli prilagođene teme, kreirali svoju i prilagodili aplikaciju tako da koristi drugu vremensku zonu.

Lively Wallpaper

Lively Wallpaper je alat otvorenog koda koji vam omogućava da primenite animiranu pozadinu na desktop Windows 10. Koristeći Lively, možete odabrati široku paletu formata slika i video zapisa kao pozadinu radne površine, uključujući:

Video

Web stranice

Video Stream-ove

Shaders

GIF-ove

Pored pozadina, Lively sada podržava i prilagođavanje izgleda sistemskog taskbara.

Trenutno su podržani sledeći stilovi:

Blur: Blurred taskbar.

Fluent: Windows acrylic blurred taskbar.

Wallpaper: Taskbar imaće average color live wallpaper-a sa izvesnom prozirnošću.

Wallpaper Fluent: Isto kao i Wallpaper ali sa acrylic zamućenjem.

Ako ste zainteresovani, možete da preuzmete aplikaciju sa Github-a.

PowerToys za Windows 10

Windows 10 PowerToys je skup alata otvorenog koda koji vam omogućavaju da nadogradite mogućnosti File Explorer-a. Nove funkcije uključuju poboljšan preview panel, optimizaciju prozora aplikacija za velike monitore, promenu veličine slika, prilagođavanje prečica na tastaturi, poboljšanje iskustva pretraživanja i još mnogo toga.

Neki od dostupnih PowerToys-a su:

Image Resizer

Preview pane Windows Explorer-a

Sporu Windows pretragu zamenite Run-like alatkom

Izmenite tasterske prečice

Preimenovanje grupisanih fajlova

Birač boja

RoundedTB

Predstojeće ažuriranje funkcija Windows 10 sistema Windows 10 će navodno omogućiti zaobljene uglove svuda, a dolazi kasnije ove godine. Ako jedva čekate, postoji nova alatka pod nazivom RoundedTB koja se sada može koristiti za dodavanje prilagođenih zaobljenih uglova i ivica na taskbar. Da biste ga koristili, jednostavno ga preuzmite iz Microsoft Store-a i unesite radijus margine i ugla (pokušajte 2 i 6 da započnete sa suptilnim efektom), a zatim kliknite na Apply.

Sigma File Explorer

„Sigma File Manager“ je nova besplatna, moderna i univerzalna aplikacija za upravljanje fajlovima otvorenog koda za Windows, macOS i Linux. Sigma File Manager dolazi sa modernim interfejsom i tabovima, a takođe podržava nekoliko naprednih funkcija. Na primer, pomoću sistema za pretragu u aplikaciji možete da pronađete bilo koji fajl ili direktorijum na računaru za samo nekoliko sekundi. Alat za pretragu radi čak i s pogrešnim nazivima, pogrešnim padežima, pogrešnim redosledom reči, nedostajućim rečima, nedostajućim simbolima, nedostatkom datoteke itd. Ako ste zainteresovani, možete preuzeti upravljač datotekama otvorenog koda sa Github-a.

Windows 10 takođe dolazi sa ugrađenim opcijama personalizacije. Na primer, pretpostavimo da želite da prilagodite taskbar. U tom slučaju možete otvoriti Windows Settings > Personalization > Taskbar and enable controls like “Automatically hide the taskbar in desktop mode,” “Automatically hide the taskbar in tablet” i slično. Ako želite da promenite veličinu ikona pinovanih na taskbaru, omogućite opciju „Use small taskbar buttons“. Isto tako, možete da omogućite “Use Peek to preview the desktop when you move your mouse to the” da biste dobili brzi pregled fajlova na desktopu, tako što ćete preći kursorom preko dugmeta na kraju taskbara.

Izvor: Bleepingcomputer

