Intel želi da proizvodi čipove za automobile

S obzirom da je žestoko pritisnut od strane konkurencije i da Apple prešao na sopstvene čipove, Intel ima „prazan hod“ i očigledno neiskorišćene kapacitete, koje želi da preusmeri na druga tržišta. Zato je iz kompanije stigla zvanična potvrda da imaju planove da pomognu proizvođačima automobila. Kao što je poznato, auto industrija je u velikim problemima zbog globalnog nedostatka čipova i mnogi proizvođači su bili primorani da smanje ili čak i potpuno ugase proizvodnju na (ne)određeni period u nekim svojim fabrikama.

CEO Intel-a, Pat Gelsinger naveo je da su već stupili u pregovore sa nekoliko različitih proizvođača automobila i, ako sve bude po planu, moguće je očekivati početak proizvodnje za šest do devet meseci. On veruje u taj kratak rok, jer smatra da se ovi čipovi mogu proizvoditi na postojećim proizvodnim procesima i da za to nije potrebno da se grade nove fabrike. Takođe, već je dogovorena saradnja i sa nekim od dobavljača ključnih komponenti. Iako nije navedeno koje fabrike bi mogle da se preorijentišu na tu proizvodnju, moguće je da to budu proizvodni kapaciteti u Oregonu, Arizoni, Novom Meksiku, Izraelu ili Irskoj.

Ova najava nema veze sa planovima Intel-a da investira 20 milijardi dolara u proizvodnju za druge dizajnere čipova. Međutim, verovatno ima veze sa nedavnim razgovorom sa američkim predsednikom Bajdenom, koji mu je obećao da će „pritisnuti“ Kongres da obezbedi 50 milijardi dolara za razvoj i izradu procesora.

