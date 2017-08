Intel zvanično predstavio osmu generaciju mobilnih Core procesora

U želji da idu u korak sa sve bržim tehnološkim napretkom, stručnjaci iz kompanije Intel predstavili su osmu generaciju Core procesora. Trudili su se da poboljšanja platforme izvedu u skladu sa inovacijama – uključujući 4K UHD rezoluciju, te VR tehnologije – te ih učine dostupnim svima.

Intel osmu generaciju procesora uvodi sa tankom i laganom U-series CPU linijom, koja stiže uz niske TDP vrednosti koje idu i do 15 W. Iz kompanije se nadaju da će sa ovom generacijom procesora korisnicima mobilnih uređaja pružiti više razloga za nadogradnju, budući da nude najjače U-series procesore do sada – koji mogu da se instaliraju u ultrabookove i 2-u-1 mobilne uređaje.

Novi set procesora za mobilne uređaje postavlja standard kad su ovakve tehnologije u pitanju, a sve zahvaljujući novoj četvoro-jezgarnoj konfiguraciji i mikroarhitekturi koja poboljšava iskorišćavanje energije. Poboljšanja otvaraju vrata i ka bogatijem, impresivnijem iskustvu kad su zabavni sadržaji u pitanju, pa će, kako kažu iz kompanije, obrada i prikazivanje fotografija sada moći da se obavlja 48% brže, jedno punjenje baterije će moći da izdrži i do 10 sati emitovanja video sadržaja sa 4K UHD rezolucijom, editovanje videa je 14,7 puta brže (na starim PC uređajuma je, na primer trajalo do 45 minuta, a sada je dovoljno samo tri), a podrazumeva se da su ovo podaci do kojih se došlo prilikom testiranja u određenim uslovima.

Intel sugeriše da novi procesori mogu da poboljšaju produktivnost/performanse za 40%, što može da se vidi ako se Core i7 7500U (2C/4T) uporedi sa novim Core i7 8550U modelom (4C/8T).

Sa premijum modelom Core i7-8650U, Intel će nuditi boot radni takt do 4,2 GHz, uz očekivano niže bazne radne taktove, a zbog niskog TDP-a. To bi trebalo da novim procesorima omogući da po potrebi idu do ekstremno visokih frekvencija, što bi opet trebalo da omogući izuzetno visok odziv tokom rada.

Procesori U-serije će na tržište izaći u septembru, a desktop serija se očekuje tokom jeseni.

Izvor: Intel

Podelite s prijateljima

Tweet