Intelova najnovija generacija procesora za laptopove donosi do 24 jezgara

Intel prenosi snagu svojih desktop CPU-a 13. generacije na laptop računare. Intel je predstavio Core i9-13980HX. Poseduje 24 jezgra i brzinu povećanja od neverovatnih 5,6 GHz. To je nastavak Intel-ove HX linije visokih performansi, koja je debitovala prošle godine kao način da se donese više snage boljim laptopovima.

Osim laptopova Intel predstavio i desktop modele

Kompanija tvrdi da je novi Core i9 CPU 11% brži od prošlogodišnjeg vrhunskog 12900X kada su u pitanju jednonitni zadaci i 49% brži za rad sa više niti. Intel-ova linija HX 13. generacije se svodi sve do Core i5-13450HX, koji nudi 10 jezgara i brzine do 4,5 Ghz. U suštini, ako žudite za većim performansama i ne smeta vam dugotrajnost baterije, trebalo bi da postoji HX čip u okviru vašeg budžeta. Ostatak Intelove 13. generacije takođe izgleda vredan pažnje. Čipovi serije P, koji su namenjeni ultraprenosivim uređajima sa performansama, dostići će do 14 jezgara, dok procesori serije U male snage imaju najviše 10 jezgara.

Kompanija takođe tvrdi da će odabrani čipovi 13. generacije ponuditi VPU AI akceleratore, koji mogu pomoći u oslobađanju zadataka kao što je zamućenje pozadine tokom video poziva. Nedostatak VPU-a bio je jedan od glavnih nedostataka Surface Pro 9 opremljenog Intel-om. Još jedno prijatno iznenađenje: novi jeftini čipovi. Intel je tiho ubio svoje brendove Pentium i Celeron prošle godine. Intel kaže da njegov četvorojezgarni N200 čip nudi 28% bolje performanse aplikacija i 64% bržu grafiku od Pentium Silver N6000 prethodne generacije. Dolazak na 8-jezgarni i3 N-305 dodaje dodatnih 42% u performansama aplikacija i 56% bržu grafiku.

Osim laptopova, Intel je takođe predstavio svoju liniju desktop CPU-a 13. generacije. Kompanija kaže da su 11% brži u performansama sa jednim navojem i do 34% brži kada su u pitanju zadaci sa više niti. Čipovi za desktop računare 13. generacije će takođe biti kompatibilni sa matičnim pločama serije 600 i 700 i radiće sa DDR5 ili DDR4 memorijom, što ih čini pristojnim nadogradnjama za moderne Intel sisteme.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet