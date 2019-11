Intervju: Delta u Holdingu podataka

Delta Agrar, Delta Food Processing, Delta Real Estate, Delta Distribucija i Delta Fondacija sigurno su kompanije koje su vam dobro poznate i koje čine Delta Holding. Kako je upravljati poslovanjem i podacima jednog ovakvog privrednog džina, može da nam objasni samo Ivan Vasić, direktor za informacione tehnologije kompanije Delta Holding.

Korisnici usluga Delta Holding‑a verovatno nemaju baš jasnu predstavu o veličini kompanija koje ga čine. Možete li nam najpre predstaviti Delta Holding u nekoliko brojki koje će to najbolje ilustrovati?

O: Članice Delta Holding‑a su kompanije koje su raspoređene u četiri velike poslovne grupe. Prvu grupu čini Delta Agrar i ona se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i u tom poslu je lider na domaćem i regionalnom tržištu. Drugu grupu, Delta Food Processing, čine fabrike koje se bave proizvodnjom hrane i vode: Yuhor, Danubius, Fun&Fit i Mioni. Delta Distribuciju čine Delta DMD, kao jedan od vodećih distributera robe široke potrošnje u Srbiji i Crnoj Gori, logistička kompanija Delta Transportni Sistem – DTS, koja se bavi prevozom i skladištenjem robe, kao i Delta Auto‑moto koji zastupa brendove BMW, Mini i Honda. Konačno, grupa Delta Real Estate bavi se razvojem nekretnina, upravlja hotelima, poslovnim prostorima i šoping‑molovima u Srbiji, Sloveniji, Bugarskoj, Republici Srpskoj… Tu je i Delta Fondacija koja se bavi društveno odgovornim poslovanjem i podrškom ugroženim grupama. Ovako šarolik skup poslova u vezi je s misijom Delta Holding‑a da razvija uspešne kompanije koje se potom i prodaju kada dostignu svoj poslovni maksimum.

U brojkama, Delta Holding ukratko možemo opisati kroz dve milijarde evra realizovanih po osnovu transakcija prodaje Maxi‑ja, Delta banke Intesi, osiguranja i šoping‑molova; kao 500 miliona evra godišnjeg prihoda; kao 16.000 hektara obradivih površina, uz najveći zasad jabuka u jednom komadu u Evropi – voćnjak u Čelarevu od 500 hektara; kao distibuciju u više od 12.000 objekata; kao 500 miliona evra planiranih investicija u oblast nekretnina; kao stotine hiljada gostiju u našim hotelima i na konferencijama, naročito onim sa IT tematikom, po kojima su Crowne Plaza i Holiday Inn postali prepoznatljivi; i konačno, kao 4500 posvećenih zaposlenih koji rade na razvoju kompanije i njenih brendova.

S obzirom na veličinu Delta Holding‑a, koliki je IT sektor, koliko ima zaposlenih i koliko se oslanjate na njih, a koliko, kada i koje ICT poslove poveravate drugim kompanijama?

O: Delta Holding je od početka svog postojanja bio lider u inovacijama i ulaganjima u razvoj. S druge strane, poznato je da neprekidno radimo i na konsolidaciji i optimizaciji kako bi se poslovalo racionalno. Tako je IT sektor konsolidovan pre nekoliko godina i on je zajednički za sve članice. Broji oko 50 zaposlenih, što se kreće između 1,1 i 1,3 odsto ukupnog broja zaposlenih. Reklo bi se da je to malo u odnosu na tržišne standarde, imajući u vidu vrlo heterogene delatnosti i različite ekspertize koje je potrebno imati u timu, počev od logistike, maloprodaje, poslovne analitike, pa do mašinskog učenja i inovativnih koncepata.

Zbog toga se trudimo da pokrivamo glavne poslovne oblasti i znanja, ali nemamo tu privilegiju da razvijemo duboku ekspertizu u jednoj oblasti, jer je poslovanje vrlo široko i brzo se menja. Primera radi, početkom ove godine imali smo svojevrstan paradoks – da se Delta ne bavi nijednom od ključnih oblasti iz prethodne decenije – bankarstvom, maloprodajom, osiguranjem, modnim biznisom ili šoping‑molovima. Onda smo u martu ove godine ponovo otvorili dva šoping‑mola i jasno je da je taj domen znanja morao biti negde sačuvan i ponovo upotrebljen. Isto je i s maloprodajom, koja se sada ponovo odvija u Yuhor dućanima. Ovi poslovi zahtevaju da negujete određena ključna znanja i to ne samo u periodu kada su te poslovne aktivnosti u zenitu.

U odnosu na internu ekspertizu i realizaciju, vrlo smo otvoreni u angažovanju eksternih ICT kompanija u slučajevima kada to nisu znanja koja posedujemo ili u tranziciji, dok ih ne usvojimo. Neki poslovi su predmet konstantnog outsourcing‑a, npr. održavanje vitalnih delova infrastrukture i sve veće korišćenje cloud servisa, dok su druge projektnog tipa – nedavno je poslovanje dve velike grupe, Delta Agrar i Distribucije/Logistike, migrirano u potpunosti na SAP, i to su u većoj meri radili eksterni implementatori. Mi ćemo svoj interni nivo znanja u toj oblasti dovesti do nekog tehničkog i finansijskog optimuma u narednom periodu, što ne znači 100 odsto.

Postoji li neko centralno mesto, neki primarni sistem koji upravlja ICT potrebama Delta Holding‑a?

O: Kao što sam rekao, poslovanje je složeno i nije podržano jednim integralnim informacionim sistemom. Najveći deo kompanija koristi SAP kao standard za finansijsko i robno knjigovodstvo, prodaju i nabavku, logistiku i proizvodnju i ljudske resurse. Ipak, mi sarađujemo i s brojnim svetskim poslovnim partnerima, kao što su British American Tobaco, Johnson, BASF, Syngenta, Honda, BMW, Mini, InterContinental Hotels Group, Bayer, Beiersdorf, Generali Group, Ferrero, Delhaize i brojni drugi. Oni imaju svoja pravila i često je njihovim standardima definisano kakav hotelski informacioni sistem treba da se koristi u Crowne Plazi, a kakav je u nekom drugom hotelu. Ili, recimo, kakav ERP i CRM sistem treba da koristi BMW u Srbiji, a kako se razmenjuju podaci s Delhaize grupom.

Zbog toga težimo određenom stepenu konsolidacije, ali nikada ne postižemo potpunu, već neko stanje ravnoteže. Tako ćete u našem informacionom sistemu naći ne samo SAP već i Microsoft NAV i AX, Oracle i Opera Micros hotelske sisteme, Salesforce i Microsoft CRM sisteme, ali i interno razvijene ERP sisteme i maloprodajne softvere koji sasvim pouzdano rade. Zbog velikog broja interakcija s poslovnim partnerima i njihovim informacionim sistemima, B2B integracije koje realizujemo kroz Enterprise Service Bus važan su deo našeg informacionog sistema i to radi poseban tim.

Kakvi su resursi koji su neophodni tolikom sistemu? Na primer, da li imate sopstvene data centre i infrastrukturu za povezivanje?

O: Posedujemo jedan primarni data centar i on je smešten kod eksternog provajdera, kao i više sekundarnih lokacija. U izboru telekomunikacionih operatora takođe smo liberalni i sarađujemo sa skoro svima. Na to je uticala i geografska dislociranost nekih naših poslovnica i imanja gde su tehničke mogućnosti za kontektivnost smanjene. Poslednjih godina skloniji smo zakupu serverske i telekomunikacione infrastrukture, odnosno uzimanju kroz objedinjeni servis od telekom operatora. Ali u ovakvoj vrsti biznisa kojim se Delta bavi, ključni resursi informacionog sistema ipak su ljudi i njihova specifična znanja.

Da li IT sektor Delta Holding‑a prati savremene trendove u digitalizaciji procesa i planirate li ili već upotrebljavate sva stečena znanja da pomognete i kompanijama koje nisu deo Delta Holding‑a? Da li imate planove u tom pogledu?

O: Trudimo se da i za to odvojimo vreme i resurse i da ne dozvolimo da nas operativne obaveze, kojih je uvek dovoljno, udalje od trendova. Iako naš tim nije veliki, a osnovni poslovi su vezani za ERP sisteme, ipak tu ima mesta i za razvoj mobilnih aplikacija, naprednu analitiku, mašinsko učenje i sl. Napomenimo da je Delta Sport bio prvi korporativni korisnik Office‑a 365 u Srbiji. Neke od usluga iz užih oblasti ekspertize, kao što je, recimo, maloprodajni softver, pružamo i eksternim kompanijama na komercijalnom principu. Ono što nam je trenutno fokus jesu razvojni programi kroz koje pružamo specifičnu pomoć van okvira Delta Holding‑a startap firmama ili timovima koji se bave inovacijama. Od prošle godine pokrenuli smo i drugi put realizujemo program Delta Biznis Inkubator (www.deltabiznisinkubator.rs) kroz koji dajemo znanje i resurse timovima, unapređujući njihove tehnološke inovacije iz neke od oblasti kojima se bavimo, a većina je iz oblasti pametne poljoprivrede. Po završetku programa, u najuspešnije timove i investiramo.

Potičete s Mašinskog fakulteta, gde ste bili i asistent, a zatim sledi iskustvo u bankarskom sektoru, u Kulskoj i Komercijalnoj banci. Šta je još potrebno da bi se neko našao na tako odgovornoj i zahtevnoj poziciji?

O: Da volite tehnologiju, ali još više rad s ljudima.

Korisna adresa: deltaholding.rs

