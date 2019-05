Intervju: dr Jasmina Knežević – Informacioni sistem za bolnicu budućnosti

Uvođenje informacionog sistema krucijalni je korak u unapređivanju svakog poslovanja. To posebno važi za zdravstvene ustanove i bolnice kod kojih je ovaj korak od neprocenjive važnosti. Upravo je to bio povod našeg razgovora sa dr Jasminom Knežević, suosnivačem i direktorom Opšte bolnice Bel Medic. Pričali smo o počecima, sadašnjim izazovima i budućim planovima, kao i o tome koliko je važno pratiti tehnološke trendove u zdravstvenom sektoru

Koja su sledeća tehnološka dostignuća i koliko je važno pratiti trendove u oblasti medicine i zdravstva?

Živimo u vremenu intenzivnih promena na svim poljima i ako nismo u stanju da to učimo i da se menjamo, nećemo moći da ostanemo u igri ni kao pojedinci ni kao firme. Nove tehnologije promenile su nam život u svim oblastima, ali izgleda da će u zdravstvu to učiniti ponajviše. Potrebe za dobrom zdravstvenom zaštitom sve su veće, ljudi je sve više na planeti, životni vek je sve duži, a samim tim je i potreba za lečenjem sve veća. Sledeća velika dostignuća jesu mašinsko učenje i robotika, s kojom se sada preciznost rada hirurga dovodi do savršenstva, jer svaki pokret hirurga kontroliše robot u kojem su pohranjene hiljade istih operacija i koji pita hirurga da li je siguran da želi da ide u tom pravcu i tom brzinom. Roboti će biti neophodni saveznici lekarima da se medicinske greške svedu na minimum.

Da li zato što ste privatna opšta bolnica morate više da vodite računa o inovacijama koje se pojavljuju u medicini i zdravstvu?

Danas biti uspešan, znači biti brži, efikasniji, kreativniji od konkurencije, a to je nemoguće ostvariti bez IT‑ja i novih tehnologija. Nama je uvek glavni konkurent bio besplatni državni sektor. Da bismo privukli pacijenta, morali smo uvek da budemo brži, efikasniji, stručniji, ljubazniji kako bi pacijent uopšte imao razloga da dođe do nas i plati uslugu. Mi smo, na primer, gotovo sedam godina pre državnog sektora uveli informacioni sistem.

Koje novitete trenutno uvodite u svoju praksu?

Sada najviše radimo na digitalizaciji procesa, uvođenju BI (business intelligence) i DMS (document management sistema). Uskoro ćemo dati mogućnost samom pacijentu da zakazuje preglede preko sajta, kao i da sam pristupi svojim medicinskim podacima i upravlja njima.

Kako ste osnovali Bel Medic, šta ste menjali i unapređivali tokom godina i koji su vam planovi za budućnost?

Bel Medic postoji 24 godine i krenuo je od male ordinacije da bi danas bio sistem koji čine bolnica sa apartmanima, operacionim salama i intenzivnom negom i domovi zdravlja u kojima radi 400 stalno zaposlenih i 400 konsultanata, vrhunskih lekara Srbije. Bel Medic je postao veliki sistem i bilo je izuzetno važno dobro upravljati i imati kontrolu nad svim procesima i protokolima, koji su glavni garant sigurnosti i bezbednosti jedne bolnice i njenih pacijenata. Što se tiče planova za budućnost, cilj mi je da uskoro postanemo Paper free bolnica.

