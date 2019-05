Pet popularnih serija na HBO – Igre prestola prva

Kraj aprila i početak maja, vreme praznika i uglavnom kišno vreme su mnoge prikovale za fotelje u svojim stanovima. Da li ste neke od ovih epizoda propustili ili ne, tek izdvajamo pet serija koje emituje HBO.

IGRA PRESTOLA VIII

Premijera prve epizode je bila 15. aprila, i emituje se u 03.00 i u 20.00 sati istog dana. Ponedeljak je dan za novu epizodu. Glume: Emilija Klark, Kit Harington, Piter Dinklindž, Nikolaj Koster-Valdo, Lina Hidi

Ovo je osma i poslednja sezona najgledanije serije kanala HBO u istoriji i svetskog televizijskog fenomena, “Igre prestola”. Verovatno sve stavke o ovoj seriji su vam poznati: i da je zasnovana na serijalu romana epske fantastike Džordža R. R. Martina, “Igra prestola” je epska priča o izdaji i plemenitosti, smeštena u zemlju Vesteros, gde leta i zime traju godinama, a samo je žeđ za moći večna. Zatim da u Sedam kraljevstava Vesterosa, onaj ko kontroliše Gvozdeni presto ima nezamislivu moć, a serija prati uspone i padove nekoliko porodica koje žele tu moć po svaku cenu. Ovo je priča o dvoličnosti i izdaji, plemenitosti i časti, trijumfu i osvajanju. U “Igri prestola”, ili pobeđujete ili umirete. A što je najvažnije prepoznaćete se. Koji lik ste vi?

Ponedeljkom nova epizoda u 20.00h na HBO / Utorkom nova epizoda na HBO GO; Glume: Kris Pajn, Indija Ajzli, Džeferson Mejs, Dilan Smit, Šonikva Šandaj

Inspirisana istinitim događajima (što nikad ne propuštam), serija “Ja sam noć” je dramatična priča o Foni Hodel (Indija Ajzli), tinejdžerki koja je ostavljena na rođenju i koja odrasta na periferiji Rina, u Nevadi. Fona živi manje-više udobnim životom ne znajući ništa o svom poreklu, sve dok jednog dana ne dođe do otkrića koje je podstakne da sve preispita. Dok Fona istražuje tajne svoje prošlosti, ona upoznaje propalog reportera (Kris Pajn), koga proganja slučaj koji ga je uništio. Oni zajedno prate zlokobni trag koji ih dovodi do ozloglašenog ginekologa iz Los Anđelesa, dr Džordža Hodela (Džeferson Mejs), čoveka umešanog u najmračniji holivudski razvrat, a moguće i najozloglašeniji nerešen zločin. Em, dramatično, em Pajn ima tako plave oči!

BOLJE STVARI III

Nova epizoda subotom na HBO 3 / Nova epizoda petkom na HBO GO-u; Glume: Pamela Adlon, Majki Medison, Hana Aligud, Olivija Edvard, Silija Imri

Kad su god bile u pitanju žene koje mogu “sve” izazivale su moju pažnju, što naravno ne mora da bude slučaj i sa vama. Tek „Bolje stvari“ govori o Sem Foks (Pamela Adlon), glumici bez dlake na jeziku koja u Los Anđelesu odgaja svoje tri ćerke, Maks, Frenki i Djuk. Ona je mama, tata, sudija i policajac. Takođe brine o svojoj majci Fil, engleskoj emigrantkinji, koja živi preko puta. Sem baš i ne ume da pokazuje ljubav prema ćerkama i majci, ali je ponekad rasipa okolo kad oseća krivicu. Ona samo pokušava da zaradi za život, utiče na živote svojih ćerki, zabavlja se s prijateljima i – možda – povremeno pronađe malo vremena za sebe.

Premijera je bila 18. aprila na HBO GO, a svakog četvrtka je nova epozoda HBO GO; Glume: Ričard Gir, Helen Mekrori, Bili Haul, Elena Anaja, Nil Bigli

I šta sad reći? Da li me više zanima šta dete može da ti uradi ili to što tatu glumi Ričard Gir, pa još poseduje medije? Čisto žensko razmišljanje, tek Ričard Gir glumi Maksa, harizmatičnog američkog biznismena koji poseduje različite medijske kuće u Londonu i širom sveta. Helen Mekrori glumi Ketrin, britansku naslednicu koja se odaljila od Maksa nakon raspada nihovog braka, nekoliko godina ranije. Njihov tridesetogodišnji sin Kejden (Bili Haul) vodi jedne britanske novine, a od njega se očekuje da krene očevim stopama i postane jedan od najmoćnijih ljudi na svetu. Međutim, kada Kejden izgubi kontrolu nad svojim samodestruktivnim životom, to će ugroziti budućnost porodice i njihovog poslovnog carstva, i imaće ozbiljne posledice na čitavu zemlju uoči opštih izbora.

Četvrtkom nova epizoda u 20.00h na HBO-u / Sve epizode dostupne na HBO GO; Glume: David Bredin, Luk Fajt, Luisa-Selin Gafron, Kristijane Paul, Mark Vaške;

Ostalo je još osam dana. Meteor širine 40 km juri prema Zemlji brzinom od 30.000 kilometara na sat. Wow! Možda neki i ne mogu da veruju, ali sve ovakve (ne)moguće stvari mi privlače pažnju. I radnja ide – očekivana zona udara nalazi se u centru Evrope! Procena broja preživelih: nula. Amerika pokuša da skrene meteor sa putanje nuklearnim oružjem, ali bezuspešno. Cela Evropa je u bekstvu. “Osam dana” je priča o svetu kakav do sad nismo videli. Odjednom, ljudi mogu da prekoračuju brzinu kad god žele, upražnjavaju divlji nezaštićeni seks, probaju sve vrste droge, kupuju bez novca, žive bez rada i vole bez posledica. Ali na kraju, najvažnije pitanje je šta vam je zaista bitno u poslednjim danima i satima. Šta bi vi u poslednjim danima uradili?!

