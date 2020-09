Intervju: Fleksibilno studiranje na daljinu

Obično se smatra da je primena Zoom‑a i drugih platformi dovoljna za online učenje. Međutim, pravo online studiranje je mnogo više, jer podrazumeva i korišćenje sistema za upravljanje e‑učenjem (LMS platforme). Budući da je Univerzitet Metropolitan lider u online studiranju u Srbiji, razgovaramo o tome s rektorom, prof. dr Draganom Domazetom.

Metropolitan univerzitet je pionir u oblasti e‑Learning‑a u Srbiji. Šta Vas je navelo da svoje napore usmerite na tu stranu?

Mi smo s primenom e‑učenja počeli još od osnivanja, pre 15 godina. Prvi smo krenuli organizovano da ga primenjujemo na svim predmetima i studijskim programima, i za to dobili akreditaciju i dozvolu Ministarstva prosvete. Želeli smo prvenstveno da omogućimo studije i diplomu onima koji su zaposleni, a nemaju završene studije ili koji su i završili studije, ali žele da promene profesiju, ili žele da preko online master studija steknu nova znanja koja im nedostaju na poslu. Drugu grupu online studenata čine oni koji nisu iz Beograda i ne mogu da dođu u Beograd na studije.

Prepoznali su da je ponuda naših kvalitetnih online studija mnogo bolje rešenje nego vrlo smanjena nastava u odeljenjima koje nude drugi fakulteti po mnogim mestima u Srbiji. Da smo „pogodili metu“, pokazuje podatak da je prvih godina i do 70 odsto naših studenata studiralo na ovaj način, iz rada ili iz gradova širom Srbije i regiona.

Univerzitet Metropolitan je prvi akreditovao svoje online studije i lider je po broju akreditovanih studijskih programa. Na kojim studijskim programima Metropolitan ima akreditovane programe za e‑Learning i za koliko studenata?

Uz klasično studiranje, nudimo i akreditovane online studije na svim našim studijskim programima osnovnih i master studija (sem na jednom). To znači – na sedam programa Fakulteta informacionih tehnologija (IT, Softversko inženjerstvo, Računarske igre, Informacioni sistemi), sa upisom do 120 online studenata godišnje, na tri programa Fakulteta za menadžment (Inženjerski i operacioni menadžment i Biznis i marketing), sa upisom do 32 studenta i na tri programa Fakulteta digitalnih umetnosti (Grafički dizajn, Dizajn interaktivnih medija i Modni dizajn), sa upisom do 30 studenata.

Kakva su Vaša iskustva s daljinskim pohađanjem nastave, u odnosu na klasično? Koje su prednosti, a koji nedostaci?

Online studiranje omogućava studentu da bira vreme i mesto kada će da uči (i uz rad, iz svog grada) a sada, u vreme virusa COVID‑19, i da bezbedno studira bez ikakvih gubitaka u nastavi. Glavni „nedostatak“ je što online student mora sam sebe da organizuje i disciplinuje, a to znači da bude za to dovoljno motivisan. Naš online student ima fleksibilnost u studiranju, može da izabere „usporeno studiranje“ ako je zaposlen, te umesto osam, godišnje može da polaže samo četiri predmeta (30 ESPB) ili da „ubrzano studira“ i polaže, npr. 12 predmeta godišnje (90 ESPB).

Kao lider u online studiranju kod nas, stekli ste dosta iskustva u radu s platformama za e‑Learning. Koju platformu koristite i kako je tekao njen razvoj?

Koristimo LAMS platformu, jer omogućava da online lekciju organizujemo kao proces aktivnosti učenja kojim može da se upravlja, a to znači i da se prilagođava specifičnim potrebama svakog studenta. Već osam godina vršimo istraživanja u oblasti personalizacije e‑učenja, uz pomoć projekta koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Sada pripremamo novi predlog projekta, koji će omogućiti da, primenom veštačke inteligencije, svakom studentu nudimo online lekciju koja po sadržaju i formi više odgovara njegovim potrebama, mogućnostima i stilu učenja. Na taj način želimo studentu da povećamo efikasnost i kvalitet studiranja i da optimalno koristimo njegove mogućnosti. Svoje rezultate istraživanja izlažemo na međunarodnoj konferenciji o e‑učenju koju svake godine organizujemo u poslednjoj nedelji septembra.

Poznato je da, učestvovanjem na projektima ERASMUS+ i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja istražujete nove tehnologije e‑Learning‑a. Koja unapređenja korišćenih tehnologija planirate u narednom periodu?

Mi smo spremni za slučaj da se klasična nastava ne drži zbog pandemije. Digitalizovali smo čitav proces studiranja. Podržavamo online nastavu (Zoom) i e‑učenje (LAMS), rad na predispitnim obavezama i konsultacije sa studentima, a i ostvarena je puna integracija sa informacionim sistemom Univerziteta. Spremni smo i za online ispite, ako to Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dozvoli. Naš je cilj da svakom studentu damo punu slobodu izbora načina na koji želi da studira. Jedino što od njega tražimo jeste da uči, da ostvaruje rezultate i da sutra zadovolji očekivanja svojih poslodavaca – što nam i jeste krajnji cilj.

