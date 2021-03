Intervju: Microsoft partner, ali koji?

Cloud rešenja koja implementira i primenjuje kompanija Extreme, pre svega Azure i Microsoft 365, optimizuju troškove, smanjuju i uređuju administraciju, a poslovne procese čine transparentnim, kontrolisanim i sigurnim.

Nenad Milovanović, inženjer informatike, godinama uspešno savetuje ključne klijente o tome kako da tehnologiju stave u službu unapređenja poslovanja kroz automatizaciju procesa upotrebom Microsoft tehnologije. U fokusu njegovih analiza, ali i saveta koje upućuje klijentima, jesu optimizacija i unapređenje svakodnevne poslovne rutine pomoću informacionih tehnologija i softverskih alata.

Kada govorimo o rešenjima i servisima koje nudi Microsoft, možemo li da izdvojimo neke posebne proizvode ili je to modularni skup iz koga birate ono što je klijentu potrebno?

Mi smo uvek orijentisani ka potrebama korisnika, razumevanju i rešavanju njihovih izazova, trenutnih potreba ali i zahteva koji utiču na razvoj internih IT servisa na duži rok. Koliko god je nekom jedno rešenje posebno i odgovarajuće, drugima ipak nije takvo, ali su uvek određeni alati više u fokusu pažnje korisnika od drugih. Takav je recimo sada slučaj s Microsoft Teams-om zbog situacije s koronavirusom.

Međutim, neki trendovi važe uvek, kao što je npr. potražnja za Microsoft 365 paketima aplikacija i cloud baziranim servisima, jer je tu isplativost investicije najveća za uložena sredstva. Brojni napredni alati i cloud servisi koji su nekad bili dostupni samo velikim firmama u okviru Microsoft Enterprise ugovora, sada su deo paketa softvera namenjenih svima, pa čak i mikropreduzećima i preduzetnicima. Firma koja ima bar jednog zaposlenog može računati na istu podršku, cloud infrastrukturu, funkcionalnosti i zaštitu informacija kao i veliki Enterprise sistem koji za to ima namenski sektor za održavanje i podršku internih IT servisa i to po ceni jedne šoljice kafe dnevno.

Jednom kad korisnici dobiju enterprise i premium servise, čak ako se radi i o firmi s par računara, skoro nikada ne odluče da se vrate na staro

Kao savetnici od poverenja, našim korisnicima uvek biramo rešenje koje uključuje različite servise prema stvarnim potrebama, koji se time u potpunosti iskoriste, bez suvišnih alata ili paketa koji samo povećavaju trošak.

Optimizacija je nužnost

Koliko domaći klijenti idu u korak s vremenom, da li su svesni koliko informacione tehnologije mogu da im pomognu u optimizaciji poslovanja?

Sveukupna svest o značaju IT tehnologija je sve veća kako prolaze godine, međutim razvitak novih tehnologija napreduje mnogo brže od svesti o značaju i taj jaz upravo nadomešćuje kvalifikovan partner ili Microsoft partner, ukoliko pričamo o konkretnom slučaju. Mi se upravo trudimo da idemo u korak s tehnologijom s jedne strane, a s druge da maksimalno iskoristimo svaku priliku za edukaciju i savetovanje sa ciljem da unapredimo poslovne procese naših korisnika koji dolaze iz različitih industrija i uslužnih delatnosti. Osim personalizovanih radionica „jedan na jedan“ kao najefikasnijeg načina prenošenja znanja, obuke i korisnički skupovi s više učesnika su esencijalni elementi našeg plana svake godine.

Svakako tu su uvek i neverne Tome, kao i oni koji sporo prihvataju nove IT tehnologije u današnjem poslovnom ambijentu, uz pomisao da ih samo očekuje dodatni trošak i ništa mnogo bitno, ali kada uz pomoć specijalizovanog Microsoft partnera uvide suštinu koja utiče na uštedu vremena i drugih dragocenih resursa, na povećanje sigurnosti informacija i bezbednost digitalnog poslovanja, stvari budu poprilično jasnije i onda je najčešći zahtev da se implementacija novog desi što pre.

Bez posledica po sigurnost

Kada je u pitanju sigurnost poslovanja, koliko su klijenti spremni da sve svoje poslovanje i podatke prebace u cloud i kakvo je vaše poverenje u cloud po tom pitanju?

I na ovom polju su stvari znatno drugačije nego pre samo nekoliko godina. Kad korisnik uz našu pomoć, kao partnera, sagleda koliko je investirano u bezbednost i sigurnost svakog Microsoft data centra, koja su sve nadležna sertifikaciona tela na globalnom nivou verifikovala implementirane standarde i procedure, kao i koje kompanije na globalnom nivou poklanjaju svoje poverenje Microsoft cloud servisima, priča oko sigurnosti i bezbednosti dobija sasvim drugi tok.

Brojni napredni alati i cloud servisi koji su nekad bili dostupni samo velikim firmama u okviru Microsoft Enterprise ugovora, sada su deo paketa softvera namenjenih svima, pa čak i mikropreduzećima i preduzetnicima

Na sve to Microsoft i finansijski garantuje dostupnost servisa na zavidnom nivou, kao i čuvanje rezervnih kopija podataka po najvišim standardima. Apsolutno sam ubeđen da će neko pre fizički neovlašćeno da uđe u vaše ili naše kancelarije i ukrade npr. server, nego što će se to desiti u dobro obezbeđenom data centru kao što je Microsoft‑ov.

Višestruka korist

Kada se projekat ili neki njegov deo završi, otklone se nedoumice i uska grla, kakav je fidbek korisnika i da li često „dolaze po još“?

Ovde važi ona priča „s konja na magarca“, ali u obrnutom smeru. Jednom kad korisnici dobiju enterprise i premium servise, čak ako se radi i o firmi s par računara, skoro nikada ne padne odluka da se vrate na staro, da ne kažem zastarelo. Kada u svakodnevnom radu shvate da za manju cenu nego što su nekad plaćali samo paket Microsoft Office Standard za kancelarijski računar, sada za korisnika dobiju sve to ali na 15 korisnikovih uređaja, plus sve Microsoft cloud servise za ličnu produktivnost, kao što su zaštićen premium mail server sa minimum 50 GB mailbox‑om, 1 TB ličnog prostora za skladištenje fajlova u cloud‑u, alate za kolaboraciju, čet, online sastanke i timsku saradnju, interne portale, napredno izveštavanje i automatizaciju procesa i dr., teško je odreći se svega toga i vratiti na staro.

Štaviše, ispostavljaju nam se zahtevi za dodatno unapređenje i implementaciju novih servisa, migraciju poslovnih procesa u cloud, digitalizaciju ostalih procesa i sl. Na sve to bih dodao da cloud servise korisnik ne održava sam, već samo upravlja korisničkim pravima i potrebama uz našu pomoć kao partnera, nema skupog hardvera koji brzo zastareva i koji opet iziskuje svoje operativne troškove (struja, prostor, hlađenje, održavanje…), kojem uvek zafali kapacitet za povećane korisničke zahteve, a cloud radi i kad nam padne Internet link u kancelariji, dostupan iz bilo kojeg kraja sveta bez VPN‑a. Kada sve to sagledamo i stalno imamo na umu, stvari postaju jasnije, a odluka za cloud koncept lakša.

