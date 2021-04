Intervju: ProCredit – izbalansirana bankarska priča

Priča o ProCredit‑u, njihovom pristupu klijentima, HR politici i IT sektoru u banci, nije tipična bankarska… Ova banka je specifična po više osnova. Kako i zašto, razgovaramo s Draganom Reščikom, šefom Odeljenja za ljudske resurse i marketing ProCredit banke.

ProCredit se među prvima osmelio da uplovi u svet online bankarstva. Otkud ta inicijativa i da li je banka zaista 100 posto online?

Standarde online poslovanja nije moguće postaviti preko noći. Od početnog cilja da postanemo online banka do konačne realizacije prošlo je čak pet godina, koje su obeležila interna prilagođavanja i intenzivne edukacije i zaposlenih i klijenata. Zaista s ponosom ističemo da smo i zvanično, od kraja prošle godine, u potpunosti transformisali naše poslovanje sa stanovništvom u online formu.

Inicijativa je zapravo došla od klijenata. Odlazak u banku je ranije predstavljao opterećenje korisnicima bankarskih usluga, jer su bili ograničeni kako radnim vremenom banke, koje se često podudaralo s njihovim, tako i gužvama po poslovnicama. Pored naše odlučnosti, zakonska regulativa i moderne tehnologije doprinele su da tradicionalne šaltere zvanično „pošaljemo u penziju“.

Klijenti danas imaju opciju da sve što im od banke treba, završe online, od kuće ili s bilo kog drugog mesta. Video‑identifikacija pruža mogućnost da se račun otvori video‑pozivom putem telefona ili nekog drugog uređaja s kamerom. Mastercard kartice šaljemo na kućnu adresu, a klijentima, korisnicima Total računa, omogućili smo da pet puta mesečno podignu sredstva na bilo kom bankomatu u Srbiji potpuno besplatno. Moram priznati da nam je na ovom putu digitalizacije dosta pomoglo iskustvo i znanje naših kolega u Nemačkoj.

Biti nemačka banka u Srbiji podrazumeva i to da postoji dvostruki sistem kontrole – od Narodne banke Srbije i od Nemačkog odbora za nadzor banaka, BaFin‑a, koji vodi računa da sve banke s nemačkim kapitalom poštuju ista pravila. Kad je u pitanju zapošljavanje, ProCredit banka ima poseban sajt https://hr.procredit‑group.com/rs/ koji se obraća zainteresovanima za zapošljavanje i rad…

Upravo tako. Centrala ProCredit grupe nalazi se u Frankfurtu, te je nemačko regulatorno telo BaFin zaduženo za kontrolu svih banka u okviru grupe. Naravno, svaka dodatna kontrola interno zna da dodatno zakomplikuje procese, ali isto tako i da omogući pristup proverenim standardima poslovanja. Tu ne mislimo samo na standarde rada s klijentima već i na one iz oblasti ljudskih resursa.

Koje su specifičnosti za vaš pristup HR‑u; konkretno u segmentu IT‑ja?

Naša HR politika može se definisati jednom rečju – balans. Balans između poslovnog i privatnog, balans između usavršavanja i praktičnog rada, balans između profesionalnog i opuštenog. Mi zaista jesmo profesionalci kada se radi o poslu, ali smo veoma opušteni u komunikaciji. Iako smo banka, naši odnosi nisu formalni, komuniciramo isključivo na „ti“, a ja se, na primer, ne sećam kada sam poslednji put stavio kravatu. Ipak, to nije ona usiljena neformalnost koja se ponekad svodi na to da vas neko tera da se „zadovoljni“ fotografišete kako u šortsu pijete pivo ispred PlayStation konzole.

Nismo tipična banka, ali nismo ni tipičan poslodavac u IT sektoru. Ne nudimo opcije da se pola godine radi s plaže, ali periodični rad od kuće je izvesna opcija. Nemamo svaki dan ceđene sokove od južnog voća, ali u našem restoranu se može pojesti dobar, tradicionalni obrok, na kašiku. Naše kolege cene što imaju fantastičan paket beneficija, sjajnu radnu atmosferu, ali i priliku da osete sigurnost koja dolazi iz ozbiljne institucije.

Deo ProCredit grupe je i Quipu, internacionalna IT kompanija koja nudi i mogućnost razmene zaposlenih za one koji žele svoju karijeru da nastave u nekoj drugoj zemlji ili usavrše znanje iz određene oblasti. Dakle, jedan izbalansiran paket…

U okviru regrutovanja kandidata razvili ste vrlo obiman Onboarding program obuke. Šta on predstavlja za vas i da li svaki kandidat mora da ga prođe?

Ne. Prilikom razgovora za poziciju u IT odeljenju, bitno nam je da budemo otvoreni jedni prema drugima, jer upravo je to nešto što garantuje dugovečnost u odnosu. Ne nudimo ono što ne možemo da isporučimo, a isto očekujemo i od novih kolega, zato i insistiramo na otvorenosti. Naravno, bitna su nam i konkretna znanja, da li je to SQL, Java, C++ ili nešto četvrto, ali važno je da se od starta razumemo i poštujemo.

Za druge pozicije koje nisu uskospecijalizovane nije neophodno prethodno radno iskustvo. Mnogo nam je bitnije ono što svaki novozaposleni donosi sa sobom – set vrednosti i potencijala. Naš zadatak je da budemo sigurni da se vrednosti poklapaju s vrednostima institucije, a da se potencijal prepozna i neguje. Upravo zbog toga smo razvili poseban Onboarding program. To je šestomesečni program obuke koji se sprovodi na engleskom jeziku. U prvoj polovini programa, nove kolege se upoznaju s bankom i bankarstvom, a usvajaju i neka konkretna znanja, na primer iz finansijske matematike i računovodstva. S obzirom na to da u svemu što radimo insistiramo na balansu, važan segment našeg poslovanja je i očuvanje životne sredine. Posvećeni smo smanjenju našeg negativnog uticaja na okolinu, ne samo iz ugla pojedinca i poslodavca već i iz ugla banke kao kreditora. Druga polovina Onboarding programa u potpunosti je usmerena ka praktičnoj obuci. Uz mentora, nove kolege dobijaju i jasna praktična znanja.

Obrazovni profil kandidata za program, kao i naših zaposlenih, neverovatno je šarolik – od ekonomista, pravnika, advokata, bankara, preko filologa, psihologa, biologa, politikologa, novinara, pa sve do filozofa. Zamislite to okruženje, zamislite skup tih znanja, različitih mišljenja i drugačijih uglova posmatranja. Zaista bogata riznica informacija i iskustava na koju smo izuzetno ponosni. To je sudar ideja, stavova i svetova, iz kog uvek nastane nešto inovativno i kvalitetno, nešto što uspostavlja balans.

Više o inovacijama ProCredit banke i vrednostima koje promoviše možete da pročitate na sajtu www.procreditbank.rs, a zainteresovani za rad u bankarskom sektoru, i to u ne tako tipičnoj banci, mogu da se informišu na sajtu hr.procredit‑group.com/rs ili putem mejla srb.hr@procredit‑group.com.

