Intervju: Uz tehnologije za prepoznavanje lica do bezbednijeg i lakšeg života

Kompanija Incode Technologies je srpsko-meksički startap sa sedištem u San Francisku u Kaliforniji i jedan od lidera u svetu u oblasti stvaranja tehnologija za potvrdu identiteta, a tokom prošle godine dostigli su i status “jednoroga”, odnosno vrednost kompanije je procenjena na preko milijardu dolara.

Sa težnjom ka pronalasku novih načina na koji ljudi potvrđuju svoj identitet i komuniciraju sa najvećim svetskim kompanijama uz veoma bezbedno iskustvo zasnovano na veštačkoj inteligenciji, Incode Technologies uspeo je da stvori neke od najnaprednijih sistema za potvrdu identiteta koji se koriste širom sveta. O budućnosti upotrebe ovakvih tehnologija i razvoju kompanije Incode, razgovarali smo sa Aleksom Golunovim, Machine learning inženjerom iz kompanije Incode.

Da li nam možete reći više o razvoju kompanije Incode?

Incode je započeo kao aplikacija koja se zvala Flashback. U suštini, to je bila tehnologija za prepoznavanje ljudi na fotografijama. Ideja je bila da ako ste na fotografiji, trebalo bi da vas softver prepozna i da dobijete opciju da vam ta fotografija bude poslata na uređaj. Rešenje je čigledno bilo ograničeno na vašu grupu prijatelja i ljude koje imate u svom krugu i na društvenim mrežama. To je zapravo bila neka vrsta društvene mreže i to je zaista izazovan projekat od početka. Ne samo zbog toga što je bilo izazovno razviti takvu tehnologiju , već i zbog toga što je trebalo pridobiti ljude da koriste aplikaciju, za šta smo morali da stvorimo zaista dobro korisničko iskustvo.

Glavna ideja je bila da morate da imate identifikaciju lica na svom telefonu i da treba da radi besprekorno, jer su kod takvih tehnologija greške nedopustive. U tom trenutku čak ni Apple nije imao opciju prepoznavanja lica. Bilo je zaista izazovno i sa aspekta tehnologije, ali i dizajna, međutim velikim učenjem i razvojem uspeli smo da stvorimo jednu od najboljih tehnologija za prepoznavanja lica na svetu. Tokom godina smo se razvijali, a prošle godine smo i dobili tu lepu vest da je vrednost Incode-a procenjen na preko milijardu dolara.

Kako ste se odlučili za to da sedište kompanije između ostalog bude u Beogradu?

Jedan od suosnivača kompanije, Jovan Jovanović, koji je ujedno i prvi zaposleni je iz Beograda. Tokom godina razvoja kompanije tim inženjera iz Srbije koji smo okupili dao je veliki doprinos u razvoju Incode tehnologija i danas je jedna od naših najvećih kancelarija upravo u Beogradu.

Kada govorimo o razvoju tehnologija za prepoznavanje lica mnogi smatraju da je to nešto što će u budućnosti biti imperativ. Na koji način vi vidite budućnost razvoja ovih tehnologija?

Zaista zavisi od slučaja do slučaja. Postoje situacije u kojima cena greške nije tako velika i gde je moguće ostati samo na tehnologiji prepoznavanja lica.

Sa druge strane, ukoliko na primer date pristup bankovnom računu, prepoznavanje lica nije dovoljno i tada je potreban svojevrsni multimodel pristup gde bi se kombinovalo više različitih tehnologija kako bi se stvorilo najbezbednije rešenje za korisnika. Tako da smatram da je prepoznavanje lica definitivno budućnost, ali ne samo prepoznavanje lica. Naša kompanija je posvećena pronalasku novih načina da bezbednost korisnika uvek bude na prvom mestu. Izuzetno vodimo računa o bazama podataka i onemogućili smo bilo kakvu zloupotrebu informacija.

U kojim se oblastima koriste tehnologije Incode za prepoznavanje lica?

Jedna od stvari koju smo nedavno uspostavili jeste pilot sa nekoliko lanaca hotela Jumeirah grupe, poput poznatog Jumeirah beach hotela u Dubaiju. U osnovi je to da zahvaljujući prepoznavanju lica imate self check- in. Sada možete ući u hotel ili otići u restoran gde ćete dobiti svoju porudžbinu koju ste napravili u svojoj sobi bez ikakvog čekanja.

Takođe možete ući u spa i wellness centre i koristiti te usluge tako što ćete pokazati svoje lice, zato što ste uključeni u sistem. Pored komfora koji donosi korisnicima, na ovaj način sistem je bezbedniji, to je zaista nešto što bih želeo da koristim u budućnosti svuda. Za mene je važnije šta možemo dati ljudima da im olakšamo život.

