Snapchat kreće sa testiranjem plaćene pretplate

Snap je počeo da testira nivo plaćene pretplate za Snapchat koji će korisnicima omogućiti rani pristup novim funkcijama. U međivremenu se već procurele neke od informacija šta će sve Snapchat Plus nuditi.

Snapchat Plus će najverovatnije koštati oko 4,59 evra mesečno

Snapchat Plus će omogućiti korisnicima da zakače jednog prijatelja kao svog najboljeg prijatelja broj 1 i daće im pristup nekim ekskluzivnim ikonama. Korisnici Snapchat Plus-a će takođe dobiti značku na svom profilu, imaće mogućnost da vide lokacije svojih prijatelja u poslednja 24 sata, i videće koliko prijatelja je ponovo pogledalo njihove priče. Usluga će koštati korisnike 4,59 evra mesečno ili 45,99 evra godišnje.

Te karakteristike i cene bi se mogle promeniti do trenutka kada funkcija bude spremna za pokretanje, ako Snap odluči da ponudi uslugu. S obzirom na to da druge društvene mreže i aplikacije takođe nude ili rade na sopstvenim plaćenim nivoima, ne bi bilo iznenađenje ako Snapchat Plus postane dostupan. Twitter Blue je debitovao u SAD-u prošle godine kao opcija od 3 dolara za korisnike koji žele dodatne funkcije, kao što je dugme za poništavanje. Telegram je takođe potvrdio da će pokrenuti Premium nivo ovog meseca kako bi svojim najvatrenijim obožavaocima omogućio pristup većim otpremanjima, kao i veću brzinu i resurse.

Izvor: Engadget

