iPhone 15 Pro – okvir od titanijuma i povećanje cene

Očekuje se da će neke velike promene doći u ovogodišnju liniju iPhone 15 Pro – ali i one bi mogle doći uz povećanje cena. Reporter Mark Gurman je potvrdio pregršt detalja o tome šta se može očekivati kada bude najavljena sledeća linija iPhone-a za nešto više od mesec dana.

Oba nova Pro modela će imati okvire od titanijuma, umesto od nerđajućeg čelika, što ih čini jačim i lakšim, kaže Gurman. Njihovi ekrani će takođe imati tanje okvire, zahvaljujući novoj tehnologiji ekrana, smanjujući veličinu crne ivice za oko trećinu. (Ranija curenja pokazuju kako bi to moglo da izgleda.) I kao što je ranije objavljeno, očekujte da će prekidač za isključivanje zvuka biti zamenjen prilagodljivim dugmetom i da će Lightning port biti zamenjen USB-C.

Ipak, sve to može imati svoju cenu. Gurman kaže da očekuje povećanje cena van SAD, a „ne bi isključio ni povećanje cena u SAD“. To je usledilo nakon izveštaja ranije ove nedelje i napomene analitičara koji sugerišu da bi cene mogle porasti i do 200 dolara kada je u pitanju Max model.

Gurman pominje još dve velike nadogradnje koje dolaze na Appleove uređaje ove godine. Očekuje se da će standardni model iPhone-a smanjiti prednost u korist Dinamic Island-a, čime će biti više u rangu sa Pro modelima. (Ranije su glasine sugerisale da će se zaglaviti na brzini osvežavanja od 60 Hz, međutim, umesto na 120 Hz kao kod profesionalaca — i skoro svi Android telefoni sa uporedivom cenom.) Gurman takođe izveštava da će sledeći Apple Watch procesor, S9, imati „ prilično značajno povećanje performansi,” što označava prvo značajno povećanje brzine od 2020.

Apple obično najavljuje svoje nove iPhone i Apple satove sredinom septembra. Oni će se suprotstaviti Samsungovoj novoj liniji telefona na sklapanje i okretanje, koji su upravo ažurirani ove nedelje.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet