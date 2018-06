iPhone 2018 bi mogao da dođe sa USB-C umesto Lightning porta

Apple je tokom godina menjao načine na koje se pune iPhone uređaji, pa je od 30-pinskog konektora stigao do Lightning kabla, a koji je postao uobičajen još od iPhone 5 modela.

Tako se očekuje da Apple svoje iOS uređaje usmeri ka USB-C načinu punjenja do kraja 2018. godine, što znači da će postati dostupno i Type-C brzo punjenje, a bez kupovanja dodatne opreme. Kompanija je ovu tehnologiju već implementirala u svoje laptop uređaje, pa će, ako je verovati izveštajima, USB-C portovi sledeće godine stići i na iPhone. To bi svakako značilo novi korak u evoluciji iPhone uređaja, te dovelo do potpunog odbacivanja Lightning kabla.

iPhone je 2007. od iPod-a nasledio 30-pinski konektor, da bi se ovaj na uređajima zadržao sve do 2012, kada je iPhone dobio Lightning kabl. U tom trenutku se radilo o kontroverznoj odluci, budući da je novi način punjenja učinio da čitav ekosistem dodataka ne bude kompatibilan sa novim iOS uređajima. Dolazak USB-C porta označiće kraj sedmogodišnjeg života Lightning kabla, te će doneti veliku promenu na polju primarnog mehanizma za punjenje Apple-ovih mobilnih uređaja.

Kada je te, sada već daleke, 2007. Lightning stupio na scenu, promena je korisnike koštala 30 dolara, pa je u to vreme počela i era mimova čiji su predmet bili adapteri kompanije Apple, budući da su odjednom postali neophodna sitnica u životu svakog iPhone korisnika. Dolazak USB-C porta bi trebalo da bude daleko manje dramatičan, budući da mnogo manji broj dodataka zavisi od Lightning kabla nego što je to bio slučaj sa 30-pinskim konektorom, a najviše zahvaljujući Bluetooth tehnologiji. Pored toga, USB-C je već deo industrijskog standarda, što znači da postoji čitav ekosistem kablova i dodatka koji su kompatibilni sa ovim načinom punjenja.

