iPod iz 2004. godine povezan na Spotify

Pre nego što su telefoni preuzeli primat za slušanje muzike, jedan od najboljih uređaja za tu namenu bio je iPod. On je i danas u srcima mnogih ljubitelja gadžeta, a YouTuber, Guy Dupont je rešio da svom primerku udahne novi život. Naime, on je od iPod Classic-a četvrte generacije napravio uređaj koji može da stream-uje muziku sa Spotify servisa.

Ovo nije bio ni malo jednostavan poduhvat i zahtevao je dosta strpljenja i znanja. Dupont je kao osnovu za ovaj projekat uzeo iPod iz 2004. godine. Kako on nema mogućnost konekcije na Internet, on je suštinski morao da uređaj ozbiljno prepravi, tačnije da ga napravi od početka, a krajnji rezultat nazvao je sPot.

sPot poseduje mogućnost povezivanja preko Wi-Fi i Bluetooth mreža, tako da muziku koju stream-uje može da reprodukuje preko bluetooth zvučnika ili slušalica. To je i jedini način povezivanja, jer klasičan izlaz za slušalice u prerađenom modelu nije funkcionalan. Uređaj ima bateriju od 1.000 mAh. Da bi sve to radilo, morala je da se ukloni originalna iPod elektronika, a umesto nje je upotrebljen Raspberry Pi Zero W. Dodat je i motor koji obezbeđuje haptički odgovor na pritisak na kružni kontroler. Za punjenje uređaja upotrebljen je Micro USB port (umesto tadašnjeg Apple-ovog 30-pinskog konektora). Zamenjen je i originalan iPod-ov monohromni displej, sa novijim kolor ekranom.

Dupont je sam napisao softver, koji je nazvao Raspotify. Zahvaljujući njemu, omogućio je Raspberry Pi računaru da pristupi servisu kroz Spotify Connect API. Front-end interfejs omogućava i da se na sPot-u pretražuju pesme.

Ako vas je ovo zainteresovalo i u nekoj fioci imate zaboravljeni iPod, Dupont je sve detalje o ovom projektu objavio na Hackaday-u, a uskoro bi trebao da se nađe i na GitHub-u.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet