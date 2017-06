ISACA Security Day in Belgrade

ISACA Belgrade IT Security Day će se održati 16. Juna 2017. godine u Beogradu u periodu od 09:00 – 18:00. u prostorijama Cotrugli Buisiness School, ulica – Višegradska 27. Predavanje će izvesti vrsni IT Security stručnjaci iz Srbije, Norveške i Portugala koji su ujedno i kolege iz ISACA Global‑a. Prisustvo ovom događaju je bez kotizacije.

Udruženje ISACA Beograd nastoji da članovima omogući kvalitetne prezentacije i približi evropsku regulativu, preporuke i načine kako se branimo od globalnih problema. I ovaj put sjajni predavači imaće mnogo zanimljivih tema po pitanjima IT sigurnosti, parametrizacije, primera iz situacija u kojima se svakodnevno susreću u poslovnom okruženju. Pored njih na teme cybersecurity rizika i sigurnosti govoriće i domaći IT stručnjaci. Izdvajamo neke od tema:

Sigurnost i omogućavanje digitalne transformacije;

Rizici i benefiti pri korišćenju novih platformi;

Poverenje u digitalno – rizik koju prihvatamo u cilju uspeha;

Naučene lekcije iz hakovanja Ashley Madison sajta;

Nadogradnja nekriptovanog i neautentifikovanog e‑maila – do bolje sigurnosti i privatnosti;

Kako napraviti, postaviti i održavati sigurnosni kulturu u organizaciji od nule;

Zlonamerni napadi hakera, kriptovanje informacija i otkupi.

Bruno Horta Soares, Predsednik i osnivač ISACA Lisabon – više od 15 godina iskustva profesionalne službe u informacionim sistemima, posebno u oblastima upravljanja, rizika, kontrola, revizije, informacione bezbednosti, privatnosti i digitalne transformacije. Karijeru je započeo u Deloitte Consulting, radio je za KPMG u oblasti upravljanja informacionim rizikom i u Deloitte Portugal u oblasti rizika. U 2012. osnovao je GOVaaS‑Governance Advisors za usluge Uprave, gde je trenutno stariji savetnik, IT izvršni stariji savetnik za digitalnu transformaciju, IT strategiju, upravljanje i bezbednost. Gostujući je profesor na nekoliko poslovnih i tehnoloških univerziteta, predsednik i osnivač ISACA Lisabon.

Bjorn R. Watne, CISM, CRISC, CGEIT, CISSP‑ISSMP – Predsednik ISACA Udruženja Norveška ‑ više od 15 godina iskustva u Informacionoj bezbednosti i trenutno je zaposlen kao CISO za Storebrand Group – pružanje usluga u okviru skandinavskog tržišta bankarstva i osiguranja. Pre pridruživanja finansijskom sektoru, Watne je obavljao brojne funkcije u oblasti telekomunikacija i radio kao konsultant sa raznim granama industrije. Trenutno je na poziciji Predsednika ISACA Norveška.

Per Thorsheim, CISA, CISM, CISSP‑ISSAP – nezavisni savetnik za bezbednost sa središtem u Bergenu, Norveška, sa više od 20 godina iskustva u IT i informacionoj bezbednosti u PWC‑u i u najvećim kompanijama Norveške. Odlikovan je kao načelnik norveških cyber‑snaga Commanders Coin, a dobio je nagrade kompanija Google i Facebook za doprinos na usvajanju globalne e‑mail enkripcije. U 2010. Per je osnovao PasswordsCon, prvu i jedinu svetsku konferenciju o lozinkama i digitalnoj autentifikaciji. Per je trenutno sertifikovan za CISA, CISM i CISSP‑OSSAP. Tvrdi da zna vašu sledeću lozinku.

Magnus Solberg, CISM, CISSP‑ISSAP – evanđelista sa duboko ukorenjenim holističkim pristupom u rešavanju pretnji našeg digitalnog doba. Ubeđen je da informaciona bezbednost započinje i završava se sa ljudima, i voli da širi dobar glas‑bilo sa govornice ili preko piva. Nakon 10 godina rešavanja bezbednosnih izazova klijenata, Magnus je sada srećno zaposlen kao stariji menadžer za bezbednost u Storebrand Group ‑ pružanje usluga u okviru skandinavskog tržišta bankarstva i osiguranja. Njegova profesionalna sertifikacija obuhvata CISM, CISSP, ISO 27001 LI, i

ISO 27005.

Zahvaljujući Deloitte d.o.o., Cotrugli Alumni Clubu, ISACA Global i drugim prijateljima Udruženja ISACA Beograd prisustvo ovom događaju će biti omogućeno bez plaćanja kotizacije, tako da je dovoljno da svoje prisustvo potvrdite putem email‑a na adrese: isacaBGserbia@gmail.com ili office@isaca.rs

ISACA® je jedna od najpoznatijih stručnih organizacija na svetu u IT oblasti. Članstvo u ISACA® i ISACA® programi sertifikacije su globalno prihvaćeni i priznati, a nezavisna međunarodna istraživanja pokazuju da članstvo u ISACA® i/ili posedovanje ISACA® sertifikata poboljšava profesionalno priznavanje, kredibilitet i potencijal za zaradu.

(Objavljeno u PC#244)