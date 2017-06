Ukoliko ste osnovali preduzeće sa samo nekoliko zaposlenih, veoma brzo ste shvatili koliko je teško kontrolisati i upravljati dinamičnom prirodom vašeg posla. Svima je poznato da se mala preduzeća po poslovnim obavezama suštinski ne razlikuju od velikih. I vaše poslovanje odlikuje kompleksnost velikog biznisa, zajedno sa mnogim drugim ograničenjima. I vi redovno komunicirate sa klijentima, bavite se nabavkom, obračunavate i plaćate zarade i dažbine, upravljate rokovima, isporučujete proizvode, robu i usluge, odgovarate na upite klijenata i to sve tako da svi budu zadovoljni baš kao i u velikim preduzećima.U skladu sa položajem i snagom na tržištu, velika preduzeća stiču prednost korišćenjem naprednih informacionih tehnologija za masovnu obradu ogromne količine podataka i efikasno upravljanje procesima. Mala preduzeća se bore da vremenom dostignu barem sličnu poziciju i organizaciju poput velikih preduzeća. Nažalost, pri tome mala preduzeća često koriste kombinaciju raznih aplikacija kao što su tabele i razni knjigovodstveni programi. Problem je što ovi programi i tabele nisu međusobno integrisani niti su u stanju da prate rast preduzeća. ERP Calculus 12 sve to menja… i to u vašu korist.

