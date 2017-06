Održana ICT Security konferencija

U Hotelu Hyatt Regency 30 i 31 maja 2017 održana je četvrta po redu ICT Security konferencija u oragnizaciji Udruženja eSigurnost . Događaj je privukao više od 180 stručnjaka iz zemlje i inostranstva u oblasti ICT, informacione bezbednosti, digitalne forenzike, IT revizije i upravljanja IT rizicima.

