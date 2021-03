Istraživači otkrili: Najviše lažnih informacija o COVID-19 vakcinama dolazi iz samo 12 izvora

Mnoge društvene mreže pokušavaju da uklone dezinformacije o COVID-19 vakcinama. Ispostavilo se da to možda i neće biti toliko teško u budućnosti, kao što je do sada izgledalo. Naime, istraživanje je pokazalo da je za najveći broj dezinformacija „zaslužno“ samo 12 najvećih (ili najupornijih) anti-vakcinaških aktivista.

Antivakseri na delu

Organizacije Center for Countering Digital Hate (CCDH) i Anti-Vax Watch napravile su zajedničko istraživanje koje je pokazalo da čak 73 procenata lažnih informacija o vakcinama na Facebook-u, kao i 17 procenata na Twitter-u može da se poveže sa istih 12 osoba. U svom izveštaju su ih nazvale „disinformation dozen“ i navele su da su te osobe do sada uspevale da izbegnu blokiranje na tim mrežama. Ispostavilo se da su za to odgovorne i same društvene mreže. Dat je primer korisnika „Robert F. Kennedy Jr.“ koji je označen kao jedan od najaktivnijih anti-vaksera na društvenim mrežama, za koga se kaže da je njegov nalog u februaru blokiran na Instagram-u, ali da su njegovi Facebook i Twitter nalozi ostali aktivni.

Neki drugi korisnici koji su imenovani u tom izveštaju i dalje imaju aktivne naloge na sve tri mreže. Kao zaključak izveštaja, kaže se da bi permanentno uklanjanje njihovih naloga na svim društvenim mrežama značajno smanjilo broj lažnih vesti u vezi sa COVID-19 vakcinama.

Šta kažu društvene mreže?

I društvene mreže su se oglasile u vezi sa ovim izveštajem. Iz Facebook-a su osporili metodologiju upotrebljenu prilikom istraživanja i naveli su da oni rade zajedno sa vodećim svetskim zdravstvenim organizacijama kako bi obezbedili tačnost informacija. Takođe, naveli su da su već sproveli akcije protiv nekih od pojedinaca pomenutih u izveštaju, kao i da oni objavljuju informacije iz ratifikovanih izvora koje prikupljaju u svom COVID-19 Information Center-u.

Iz Twitter-a su objavili da oni ne mogu da preuzimaju akcije za svaki tweet, već da uklanjaju tweet-ove koji mogu da prouzrokuju „ozbiljnu štetu“. Dodali su da su, od kada je doneta COVID-19 preporuka za tweet-ove, uklinili više od 22.400 tweet-ova i proverili 11.7 miliona naloga.

