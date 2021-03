Dostupan Telegram Voice Chats 2.0 

Povremeno neko smisli tako jednostavnu, a tako genijalnu ideju da se čak i divovi trude da je kopiraju ili čak kupe.

Nove funkcije na Telegramu

To je bio slučaj sa TikTok-om i čini se da se istorija ponavlja sa Clubhouseom. Sada gotovo svi od Facebook-a do Telegram-a pokušavaju da naprave svoju verziju sve popularnijeg masovnog voice chata. Nije iznenađujuće što Telegram, koji je došao do izražaja početkom ove godine, prati trendove i u svom najnovijem ažuriranju funkcije Voice Chat. Voice chatovi su zapravo stigli krajem prošle godine kao Telegramova verzija grupnog poziva. Nudio je jednostavnije kontrole, ali je istovremeno smeštao više učesnika koji su prevazilazili vaše Telegram grupe.

Pomoću Voice Chat 2.0, Telegram to proširuje na potencijalno milione učesnika. Voice chat sada podržava neograničene brojeve i za kanale i za javne grupe, prilično slično onome što Clubhouse radi. Takvi chatovi su privremeni po difoltu i mogu se snimati i kao takvi jasno obeležavati kako bi se izbegli nesporazumi oko privatnosti. Gotovo kao Zoom i njegovi srodnici, postoji čak i “raise hand” funkcija za interaktivnije učešće. Sve veći broj klonova Clubhouse karakteristika, verovatno pokazuje kuda vode društvene mreže i usluge razmene poruka. I dok je Clubhouse i dalje dostupan samo za pozive na iOS-u, funkcijaTelegram Voice Chats-a 2.0 već se objavljuju za širu javnost.

Najnovije ažuriranje Telegrama takođe donosi nekoliko funkcija koje nisu povezane sa voice chatom, kao što je na primer mogućnost otkazivanja poslate poruke pre nego što je zaista pošaljete. Android users also get a special treat, allowing them to choose which action to take when swiping left on a chat in the list.Korisnici Android-a takođe dobijaju posebnu poslasticu koja im omogućava da odaberu koju će akciju preduzeti kada prevuku ulevo na chatu na listi.

Izvor: Slashgear

