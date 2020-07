IT klimatizacija: Budite kul zajedno sa serverima

IT profesionalci često ponavljaju frazu „up-time”, ističući tako činjenicu koja je glavno merilo njihovog uspeha – dostupnost servisa. Moderni sistemi IT klimatizacije podržavaju up-time, ali da bismo razumeli zašto, moramo da razmotrimo uticaj loše klimatizacije kako bismo se odlučili za odgovarajući tip profesionalnog rešenja koji će podići IT infrastrukturu na viši nivo.

Proizvođači IT opreme svakom novom generacijom poboljšavaju performanse uređaja dok u isto vreme smanjuju footprint ili, jednostavnije rečeno, prostor koji taj uređaj zauzima u data centru. Ovakav trend vodi do toga da se gustina opreme i toplote u jednom reku povećava. Ukoliko ne obraćamo pažnju na to, naročito nakon nadogradnje opreme, postoji rizik od poprilične štete po IT sisteme.

IT oprema je izuzetno osetljiva i mora se čuvati u striktnom temperaturnom opsegu kako bi pružila svoj puni potencijal. Iskakanje temperature izvan ovih limita ubrzava starenje, skraćuje životni vek opreme i na kraju povećava troškove.

Oprema koja je izložena većim temperaturama pogoršava svoje performanse sve do tačke gde se može ugasiti ukoliko se dostigne gornja temperaturna granica. Nije iznenađujuće to što, ako kritična oprema prestane s radom, dolazi do veoma ozbiljnih posledica po poslovanje. Greška na proizvodnoj liniji ili gubitak e-mail servera mogu izazvati velike troškove i naneti štetu reputaciji firme.

Korisnici koji su u data centrima dodavali nove servere i opremu mogu otkriti da njihovi sistemi klimatizacije moraju da rade s većom snagom kako bi održali potreban nivo temperature, što dovodi do skoka u potrošnji električne energije, troškovima, kao i skraćenja životnog veka sistema klimatizacije.

Male izmene, velika unapređenja

Za postojeće sisteme klimatizacije, pod uslovom da su raspored i orijentacija rekova u prostoriji takvi da omogućavaju homogene tople i hladne zone, prateći sledeće smernice, moguće je malim unapređenjima postići značajnu razliku u energetskoj efikasnosti i uštedama.

Slobodan prostor u reku može značiti da su neiskorišćeni unit-i „U” ostali nepopunjeni. To omogućava da topao vazduh sa zadnje strane reka nesmetano prolazi do hladnog vazduha na prednjoj strani s kojim se meša, što utiče na ukupnu efikasnost sistema klimatizacije, smanjujući ΔT (razliku temperature), i istovremeno performanse sistema klimatizacije. Upotrebom blank panela na praznim pozicijama u reku, vrlo jednostavno se poboljšava razdvajanje toplog i hladnog vazduha.

Isti princip važi i za mesta za uvod kablova u rek i prostor između 19” raster šina i bočnih strana, koji se može zatvoriti četkama koje omogućavaju dobru barijeru i naknadno postavljanje novih kablova ili penastih traka koje pružaju čvrstu barijeru i sprečavaju termičke kratke spojeve.

Ukoliko se na rekovima koriste perforirana vrata, onda bi zatvaranje tople ili hladne zone trebalo da bude visoko na listi prioriteta. Zatvaranje zone predstavlja sistem vrata i panela koji kreiraju barijeru između toplog i hladnog vazduha u prostoriji. Hladna zona stvara „džep” hladnog vazduha koji mogu koristiti svi rekovi u zoni, dok je kod tople zone obrnuto, topao vazduh iz svih rekova čuva se u jednoj zoni. Ovakav sistem je praktičan, modularan i može se primeniti na već postojećim instalacijama. Zatvaranje zone može povećati performanse i smanjiti potrošnju energije postojećeg sistema klimatizacije, te tako možete izbeći povećanje kapaciteta ili kupovinu nove klimatizacije.

Instalacija novog sistema klimatizacije

Ukoliko je istekao životni vek postojeće klimatizacije, potrebno je povećati pouzdanost, rashladni kapacitet ili zameniti postojeću profesionalnom klimatizacijom – potrebna vam je instalacija novog rešenja. Da bi odabir rešenja bio adekvatan, potrebno je voditi računa o nekoliko faktora, a mi smo tu da vam pomognemo. Postoje razne tehnologije i tipovi sistema, od kojih svaki odgovara različitim primenama.

Kako se gustina toplote u rekovima povećava, javlja se potreba za hlađenjem većih kapaciteta koje će koristiti tehnologije direktne ekspanzije (DX) ili još većih kapaciteta sa hladnom vodom kao rashladnim sredstvom (CW). Odlika ovakvih Rittal LCP DX/CW i LCU DX rešenja jeste ta što se dobijaju veliki rashladni kapaciteti sa izuzetno malim footprint-om, od 1 kW do 55 kW po samo jednoj jedinici. Hladan vazduh se distribuira odmah uz opremu i ravnomerno po celoj visini reka, nije potreban dupli pod, štedi se prostor, veća je energetska efikasnost i uštede.

Potrebno je voditi računa o modularnosti rešenja, tj. da se instalira samo rashladni kapacitet koji je trenutno potreban kako se ne bi odmah investiralo u kapacitete koji se neće koristiti, ali i da postoji prostor za buduća proširenja kada to bude potrebno.

Veoma bitna stavka jeste i potrebna redundantnost rešenja. To znači dodavanje više jedinica nego što je potrebno, jedna ili dvostruko više kao nezavisni sistemi (N+1 ili 2N), kako bi se u slučaju kvara ili neophodnog održavanja obezbedio nesmanjen rashladni kapacitet.

Kako odabrati odgovarajuće rešenje?

Kvalitetna početna analiza i odabir adekvatnog rešenja za budućnost, mogu preduprediti više troškove i kasnije probleme koji mogu uticati na poslovanje.

Na raspolaganju su vam brojna rešenja, ali kako odlučiti koje je pravo? Klima-uređaj s direktnom ekspanzijom ili sistem sa hladnom vodom? Kako da odredite potrebnu snagu hlađenja? Mnogo je pitanja, a napolju je već veoma toplo.

Za rešavanje problema klimatizacije možete se osloniti na nas, pomoći ćemo vam u odabiru, planiranju, projektovanju i implementaciji čak i najkompleksnijih rešenja.

