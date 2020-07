Šta sve treba da ima istinski flaghip telefon?

Često u našim prikazima koristimo termin “flagship” kada je reč o mobilnim telefonima, a sasvim smo uvereni da ste na ovaj izraz naleteli puno puta. No, šta on u praksi znači i, mnogo bitnije, zašto bi korisnicima trebao biti važan i prepoznatljiv? Šta je to što čini jedan mobilni telefon “flagship” uređajem?

Šta čini telefon flagship uređajem?

Odgovora na to pitanje je puno, ali jedno je sigurno – nijedan se ne odnosi na neku specifičnost, već na skup osobina koje moraju da karakterišu jedan telefon najviše kategorije. Najlakše je reći da je flagship zapravo najbolji proizvod koji neka kompanija kreira. Međutim, to znači da mora imati sledeće karakteristike:

Vrhunski dizajn i kvalitet izrade: Telefon koji je u vrhu ponude mora biti izrađen od materijala najviše klase (najčešće metal i staklo), a veoma je važno da bude otporan na različite vidove potencijalnih problema. Pod tim se podrazumeva visok stepen otpornosti na udarce, prašinu i prljavštinu, kao i vodootpornost. Danas je popularno izraziti to kroz IP rejting koji ima dve cifre, gde prva označava stepen otpornosti na prašinu i prljavštine, a druga na vodu. Danas flagship telefoni najčešće imaju IP68 sertifikat.

Sjajan ekran: Flagship telefon mora imati ekran vrhunskih karakteristika. Danas to najčešće znači OLED ekran visoke rezolucije, koji je nenadmašan u kvalitetu prikaza. Vrlo je poželjno i da, pored visokog stepena osvetljenosti ili HDR10 podrške, ekran poseduje višu stopu osvežavanja. Umesto regularnih 60 Hz, danas telefoni visoke klase nude osvežavanje od 90 Hz, 120 Hz, pa čak i 144 Hz, koliko nude neki od najnovijih telefon.

Softver i podrška: Koncept “Sve mora da leti” je apsolutni zahtev od ove kategorije. Flagship telefon će najčešće koristiti korisnički interfejs koji matični proizvođač optimizuje dodatno. Zarad najboljeg iskustva, potrebno je prisustvo Google softvera u punom kapacitetu, budući da mnoge Google aplikacije (Gmail, Google Maps, Google Calendar, Google Drive, Google Photos) jesu integrisane u naš svakodnevni život, svidelo nam se to ili ne. Takođe, mnogi nude neku vrstu dodatnih vrednosti – specijalne ponude u saradnji s partnerima kao što je Dropbox, ili pak Microsoft softver, misleći tu pre svega na Office i mnoge druge aplikacije koje omogućavaju rad i zabavu u svakom pogledu. Dodatno, mora se istaći i važnost kontinuirane softverske podrške. Ovakve telefone nude veliki brendovi današnjice, kao što je Samsung.

Najbolje performanse: Očekuje se da telefon najviše kategorije nudi besprekorno iskustvo u svakom pogledu, pa tako podrazumevamo prisustvo čipsetova najnovije generacije, u kombinaciji sa dosta memorije i skladišnog prostora. No, nije samo o količini reč – skladište je barem UFS 3.0 tipa, što znači da je veoma brzo, a memorije novih vrhunskih telefona najnovije generacije su LPDDR5 – najnovije i najbrže telefonske memorije.

Besprekorne kamere: Svi flagship telefoni moraju imati izvanredne kamere koje nude odlične fotografije i video u svim uslovima. Premda se može reći i da je to pomalo nefer tražiti od tako malih uređaja, to i dalje neće smanjiti očekivanja kupaca. Budući da kamere napreduju iz generacije u generaciju, sve je teže kreirati telefon najviše kategorije koji će biti vidno bolji od ostatka ponude, a da to bude smisleno. Ne, nije sve ni u broju megapiksela, jer postoji obilje opcija snimanja gde može da se načini značajno unapređenje iz generacije u generaciju.

Baterija: Najbolji telefoni moraju imati velike baterije koje će im obezbediti barem dva dana „normalne“ upotrebe, ili komforan jedan dan najintenzivnijeg korišćenja. Danas je već i 4000 mAh malo, pa se očekuje da ovakvi telefoni stižu sa kapacitetom baterije od nekih 5000 mAh, ili čak više. Takođe, očekuje se da brzi punjači za relativno kratko vreme dopune flagship telefone, pa se neretko isporučuju s brzim punjenjima od 25 W, 30 W ili čak snažnijim. Najzad, od ovakvih pametnih telefona se očekuje i podrška za bežično punjenje, a odskora i reverzibilno punjenje – mogućnost da punite druge uređaje, poput bežičnih slušalica koje se tako lako mogu dopuniti „u letu“.

Sitnice i „sitnice“: Flagship telefoni moraju biti dobri u svim scenarijima upotrebe. Oni nisu definisani cenovnom klasom – naprotiv, vidimo da iz generacije u generaciju telefoni najviše kategorije variraju u ceni, često probijajući astronomski nivo, ali i padajući na neku psihološku granicu od oko 1000 evra.

Primer Galaksije

Hajde da pogledamo jedan tipičan primer flagship telefona. Recimo, Samsung, kao najveći proizvođač telefona na svetu, iz generacije u generaciju donosi ovakav tip uređaja – neki bi rekli i dva puta godišnje, kroz Galaxy S seriju koja stiže na proleće, te Galaxy Note koji dolazi početkom jeseni.

Ovogodišnji telefoni Galaxy S20 serije imaju sve odlike flagship telefona. Dizajn je vrhunski, a upotrebljeni su najkvalitetniji materijali, uključujući aluminijumski frejm i Corning Gorilla Glass 6 zaštitno staklo, zahvaljujući čemu je podržan IP68 rejting otpornosti. Prikaz je besprekoran, zahvaljujući novim Dynamic AMOLED ekranima sjajnih performansi i visoke rezolucije, s osveženjem od 120 Hz i obiljem inovativnih opcija, uključujući i Always-On i HDR10+.

Performanse su na najvišem nivou zahvaljujući 7-nanometarskom Exynos 990 čipsetu, s brzim skladištem i dosta memorije, zavisno od verzije. Stižu s odličnim kamerama koje pružaju najbolje iskustvo fotografisanja i videa, i to zahvaljujući saradnji s kompanijom Google i čijim se algoritmima „ispomaže“. Baterije velikih kapaciteta i s brzim punjačima omogućavaju barem dvodnevno korišćenje. Telefon je besprekoran u svim scenarijima upotrebe, od gejminga, preko fotografisanja, te korišćenja brojnih Google i drugih servisa, uključujući i Samsung servise koji pomažu korisnicima svakodnevno. Brojne dodatne vrhunske opcije su takođe tu: stereo zvučnici, AKG optimizacija, skener otisaka prstiju ispod ekrana, Bixby digitalni asistent i tako dalje.

Najzad, Galaxy S20 telefoni koriste Android 10 u kombinaciji sa Samsungovim One UI 2.0 korisničkim interfejsom, koji je nametnuo određene standarde koje su svi konkurenti usvojili, uključujući tu i sam Google, koji je, primera radi, prihvatio Dark Mode koji je Samsung prvi kreirao. Svi Samsung Galaxy pametni telefoni i tableti imaju kontinuiranu podršku za ažuriranje četiri godine, što takođe veoma puno znači korisniku. Istovremeno, obezbeđuje se sigurnost ličnih podataka korisnika kroz sigurnosnu zaštitu najvišeg ranga putem integracije Knox tehnologija.

Nadamo se da smo vam ovim putem pomogli i razjasnili dileme šta podrazumevamo kada kažemo flagship telefon. Ne može svaki uređaj da ispunjava sve pomenute kriterijume, čak i kada teoretski nije mnogo različit kroz hardverske specifikacije. Niti tvrdimo da je takav telefon svima potreban – naprotiv, ovaj tekst baš i kreiramo kako bismo vam pomogli da na pravilan način procenite svoj stav po tom pitanju.

