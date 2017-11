Ivan Mladenović postavljen za regionalnog menadžera kompanije Clico

Kompanija Clico, regionalni distributer mrežnih i sigurnosnih rešenja objavila je postavljanje Ivana Mladenovića na poziciju regionalnog menadžera. Ivan će biti primarno odgovoran za tržišta Srbije, Hrvatske i Slovenije, ali takođe i za tržišta BiH, Crne Gore i Makedonije.

Mladenović, pre nego što je došao na ovu poziciju, radio je u kompaniji Allied Telesis u periodu od 2013. do 2017, pre toga u kompaniji D-Link od 2011. do 2013, i kompaniji Pakom od 2006. do 2011. Profesionalnu karijeru započeo je u kompaniji Ekstrem od 2005. do 2006, a odatle je prešao u kompaniju Infocam gde se zadržao deset meseci.

“Kada je u pitanju bezbednosna situacija IT sistema u Srbiji, ali i u regionu, sigurnost IT sistema je na korektnom nivou. Međutim, malo kompanija se bavi predupređivanjem bezbednosnih propusta. Evropska unija ide u smeru donošenja regulativa koje će znatno doprineti unapređenju kvaliteta sigurnosnih rešenja, sve u cilju zaštite podataka. Jedna od takvih regulativa je i GDPR koja stupa na snagu u maju naredne godine i pogodiće ne samo kompanije sa sedištem u EU, već i sve kompanije koje posluju sa EU. Iz tog razloga će naš fokus u narednom periodu biti na edukaciji tržišta i partnerskom odnosu sa kompanijama koje moraju da se uhvate u koštac sa specifičnim i kompleksnim bezbednosnim rešenjima kako bi nesmetano nastavili svoje poslovanje u regionu”, izjavio je Ivan Mladenović, regionalni menadžer kompanije Clico.

“Jako nam je drago što imamo priliku da na poziciji regionalnog menadžera imenujemo Ivana Mladenovića koji će svojom ekspertizom i bogatim iskustvom pomoći ne samo nama na polju rasta već i našim partnerima i krajnjim kupcima prilikom odabira najboljeg rešenja za njihove potrebe” izjavio je zamenik generalnog direktora u kompaniji Clico, Grzegorz Rospond.

