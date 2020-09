Izašao novi trejler za Resident Evil Village

Već neko vreme se zna da Capcom radi na novom Resident Evil nastavku, a u pitanju je Resident Evil Village. Ljubitelji su tokom promocije PlayStation-a 5 mogli da vide i novi trejler, drugi po redu, i procene šta ih čeka u novoj horor avanturi.

Resident Evil serijal nazaduje u poslednjih petnaestak godina – od kako je izašao revolucionarni Resident Evil 4. Mnogi su se tokom proteklih godina razočarali, a posle „uvrede“ u obliku Resident Evil 6 izgleda da je i Capcom uvideo da su otišli u potpuno pogrešnom smeru. Sve je krenulo na bolje od prvog Revelations nastavka, a igra je debitovala na Nintendo 3DS konzoli i došla je kao nova nada za verne ljubitelje serijala.

Pokazalo se da je naišla na znatno bolje reakcije u odnosu na višemilionske AAA naslove kakvi su bili Resident Evil 5 i Resident Evil 6. Brzo je stigla i na sve ostale aktuelne platforme, a Capcom je odlučio da nastavi sa ovim eksperimentom. Revelations je postao serijal igara, pa je i drugi deo rađen sa manjim budžetom, ali sličnom idejom, u okviru koje je akcenat stavljen na survival horor umesto akcije.

Trejler za Resident Evil Village ukazuje na istu atmosferu kao i onaj koji je mogao da se vidi u junu, ali za razliku od prethodnika uključuje i naratorku – misterioznu majčinsku figuru koja najavu čita kao bajku. Na kraju trejlera može da se čuje da je u pitanju „lokalna priča“, drugim rečima legenda koja je sve do skoro bila poznata samo malom broju stanovnika izmišljenog sela.

Još uvek se ne zna kada će igra stići do igrača, a očekuje se da se to dogodi do kraja 2021. godine.

