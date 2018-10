Izumitelj World Wide Web-a ima plan kako da ga spasi

Osnivač World Wide Web-a otkrio je svoju nameru da napravi novu internet revoluciju. Sir Tim Berners-Lee, koji je 1989. godine izumeo World Wide Web, opisao je svoj hrabar novi projekat kao reakciju na trenutno stanje na internetu.

“Danas, verujem da smo dostigli kritičnu tačku i da su velike promene nabolje moguće i neophodne“, napisao je Berners-Lee u blog postu. 63-godišnji Berners-Lee neretko u javnosti istupa i analizira događanja vezana iz Internet, a ranije ove godine poručio je kako smatra da je veb u opasnosti jer su ga zagadile lažne vesti, dezinformacije, te kompanije koje ne brinu o privatnosti i sigurnosti svojih korisnika.

Otac veb-a objasnio je da već nekoliko godina radi sa istraživačima na MIT-u kako bi razvio open-source projekat pod nazivom Solid koji će “spasiti veb” od propasti. „Solid menja trenutni model gde korisnici moraju da predaju lične podatke digitalnim gigantima u zamenu za percipiranu vrednost“, napisao je. „Kao što smo svi otkrili, to nije bilo u našem najboljem interesu. Solid je rešenje kojim bismo razvili mrežu na način na koji bismo obnovili ravnotežu – dajući svakom od nas potpunu kontrolu nad podacima, ličnim ili ne, na revolucionaran način.“

Aplikacije koje se razvijaju putem Solid-a mogu imati sličnu funkciju i izgledati slično aplikacijama – kao što su aplikacije za razgovor, video platforme i muzički plejeri – ipak postoji jedna ključna razlika: svi podaci koji prolaze kroz njih su pod kontrolom korisnika. Međutim, dok decentralizovana platforma ima za cilj da se odvoji od internet giganata poput Amazona, Facebooka i Google-a, napori će morati da budu ogromni da bi imali bilo kakav uticaj. Facebook i Google sada imaju direktan uticaj na gotovo tri četvrtine celokupnog internet saobraćaja, zahvaljujući ogromnoj količini aplikacija i usluga koje poseduju, uključujući YouTube, WhatsApp i Instagram.

I just published “One Small Step for the Web…” https://t.co/oFXLZOzVzN

— Tim Berners-Lee (@timberners_lee) September 29, 2018