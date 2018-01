Izvršena je najveća pljačka kriptovaluta na svetu

Hakeri su počistili Coincheck, jednu od najvećih japanskih u menjačnica kriptovaluta. Ovo je do sada bez ikakve sumnje najveća pljačka kriptovaluta na svetu. Suma koja je ukradena je prosto neverovatna i broji se stotinama miliona dolara!

Do sada je bilo više primera velikih hakerskih upada i pljački menjačnica širom sveta, ipak ni jedna se ne može meriti sa ovim spekakularnim otimanjem kriptovaluta.

Coincheck japanska menjačnica olakšana je za oko 520 miliona dolara u NEM kriptovaluti, što je do sada najveća suma koja je ukradena u istoriji poslovanja kriptovalutama. To znači da je nestalo oko 500 miliona NEM coina.

Dok ne ustanovi kako je došlo do ovog upada, menjačnica je suspendovala polaganje i dizanje za sve kriptovalute osim za bitcoin. Ova vest je blago rečeno uplašila investitore kojima je još uvek u sećanju propast Mt. Gox. menjačnice koja se nikad nije oporavila nakon slične pljačke 2014. godine.

Kako je došlo do krađe

Ukradena sredstva su se nalazila u “hot wallet” delu menjačnice koja je povezana na internet, za razliku od “cold wallet” opcije kada se sredstva nalaze offline i moguće ih je ukrasti samo fizički.

Ono što se zna do sada je da su hakeri upali u menjačnicu u petak, ali je to registrovano tek osam ipo sati kasnije! Jedan od zvaničnika Coinchecka Yusuke Otsuka objavio je da je 523 miliona NEM coina nestalo tokom upada. Interesantno je da je vrednost NEM kriptovalute skočila oko 17% u odnosu na jučerašnji dan, pa je tako i vrednost pljačke porasla na preko pola milijarde dolara.

Šta znači Coincheck pljačka za investitore

Zvaničnici se nadaju da nije sve izgubljeno. Oni tvrde da znaju gde su sredstva poslata i da prate tok koji će ih dovesti do ukradene kriptovalute. Oni se nadaju da će uspeti da povrate sredstva, kao i poverenje investitora koje je prilično uzdrmano. Krađa je prijavljena i policiji.

Ovo je svakako pljačka sa najvrednijim plenom, ali pomenuta Mt. Gox pljačka bi uzdrmala ceo sistem kriptovaluta da se dogodila danas a ne pre četiri godine. Naime, tada je ukradeno 850.000 bitcoina (kasnije je pronađeno 200.000), a lako je izračunati o koje iznosu u dolarima je reč.

Mt. Gox se nikad nije oporavio od napada, kao ni mnogi drugi, ali veruje se da će Coincheck ipak opstati. Postavlja se opravdano pitanje koliko su bezbedne menjačnice za kriptovalute, s obzirom da je ovo samo još jedna pljačka u nizu. Kao da nije dovoljno stresno trgovanje kriptovalutama, investitori moraju da brinu i o tome da će im neki haker jednostavno očistiti račun.

Izvor: BBC

