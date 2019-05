Japan testira novi najbrži “bullet” voz na svetu

Japanski eksperti počeli su sa testiranjem novog najbržeg “bullet” voza na svetu, koji može da razvije brzinu i do 400 kilometara na sat, što je deo razvojnog plana novih i revolucionarnih načina za putovanja na kopnu.

ALFA-X verzija Shinkansen voza ušla je 10. maja u fazu testiranja koja će potrajati tri godine, a očekuje se da voz postane potpuno operativan oko 2030. godine, te da tada omogući jedan od do sada najbržih načina putovanja na svetu – prosečnom brzinom od 360 kilometara na sat. Model ima futuristički dizajn, i sastoji se od 10 vagona i izdužene kabine koja mu daje oblik metka (bullet). Ruta za testiranje nalazi se između gradova Sendai i Aomor koji su jedan od drugog udaljeni 280 kilometara, a testovi će se odvijati posle ponoći kada je linija rasterećena, i to dva puta nedeljno.

Tako ALFA-X predstavlja početak nove razvojne etape za Shinkansen, budući da putovanja ubrzava ka budućnosti, te prati model N700S koji je sa testiranjem počeo pre godinu dana, pa se očekuje da postane operativan do 2020. godine, uz brzinu putovanja do 300 kilometara na sat. Ipak, ALFA-X još uvek nije spreman da prestigne takozvani “maglev” voz, koji se testira još od 2015. godine, te dostiže do 603 kilometra na sat uz pomoć magnetne levitacije.

Izvor: CNN

