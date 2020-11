Jedan od najvećih IT distributera slavi 30 godina poslovanja

Ključ za uspeh kompanije čine poverenje potrošača, aktivno učešće zaposlenih, neprekidno razvijanje portfolija proizvoda i rešenja, te sve pobrojano pomnoženo sa brojem godina. Sve ovo važi i za međunarodni holding ASBIS Group, koji ove godine proslavlja svoju 30. godišnjicu.

„Prešli smo dug put, pun važnih događaja, pun neprocenjivog iskustva, u koji neprekidno „investiramo” zarad razvoja holdinga. Nastavljamo sa svojim ambicijama na polju globalnog širenja, sa znatiželjom usmerenom ka novim načinima da zadovoljimo potrebe potrošača i ostanemo verni svojoj misiji, a to je da inovativne tehnologije učinimo dostupnim i razumljivim širokom spektru potrošača. Duboko cenimo sve naše zaposlene, oni su zaslužni za naše munjevito napredovanje. Neizmerno smo zahvalni svojim klijentima, jer oni nas inspirišu i motivišu svojim višegodišnjim poverenjem. Sve ovo nam pomaže da na budućnost gledamo sa optimizmom, da pronađemo još više novih niša, proizvoda i tržišta na kojima možemo da demonstriramo najviše standarde u pružanju usluga klijentima”, izjavio je Serhej Kostevič, osnivač i direktor ASBIS grupacije.

U proteklih pet godina, kompanija ASBIS značajno je optimizovala svoj portfolio proizvoda, uvela nove radne procese, proširila i ojačala svoje regionalno prisustvo i primila brojne nagrade iz ove industrije. Kompanija je nedavno počela da sarađuje sa najvećim klijentima iz industrije data centara, a takođe se usredsredila i na razvoj sopstvenih brendova. Nastavlja se razvoj i distribucija ICT proizvoda pod robnim markama Prestigio i Canyon a lansiran je i novi brend, Perenio, koji unapređuje bezbednost populacije i podrazumeva sisteme za upravljanje objektima pomoću tehnologija veštačke inteligencije i Internet of things.

Godina 2020. pokazala se kao teška za čitavu globalnu ekonomiju, ali potreba za prebacivanjem na rad na daljinu otvorila je nove mogućnosti u oblasti IT usluga. Zahvaljujući veoma dobroj strategiji, odlično povezanom timu u kojem svi funkcionišu kao jedan, brzoj reakciji i fleksibilnom poslovanju, kompanija nije propustila šansu da bude u prvom planu globalne distribucije digitalnih tehnologija. Prema prognozama koje je objavila ASBIS grupacija, u 2020. godini očekuje se prihod od prodaje u iznosu većem od 2 milijarde dolara.

Potrošači, partneri i dobavljači, kao sastavni deo kompanije, igraju neprocenjivu ulogu u priči o velikom uspehu kompanije ASBIS. Kompanija je zahvalna svakom od njih za godine uspešne saradnje i spremna je da sa svima njima dalje gradi planove za budućnost. U znak zahvalnosti i kao poziv svima da proslave ovaj značajan datum, ASBIS će lansirati specijalan motivacioni program. Detaljnije informacije biće dostupne u predstojećim najavama na zvaničnom veb-sajtu www.asbis.com i na stranicama društvenih mreža.

Lična karta kompanije

Kompanija ASBISc Enterprises PLC specijalizovana je za distribuciju VAD proizvoda i rešenja u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija globalnih dobavljača. Kompanija trenutno ima sopstvene poslovnice u 27 zemalja širom regiona EMEA (Evropa, Bliski istok i Afrika). Korporativni portfolio ovog holdinga uključuje na stotine proizvođača i na desetine hiljada proizvoda. Kompanija je lansirala i svoje sopstvene brendove, a njen godišnji promet iznosi oko 2 milijarde dolara. Kompanija ASBIS je uspela da postepeno iz male kompanije od 12 zaposlenih preraste u globalnog IT distributera, sa blizu 1800 zaposlenih i oko 20 000 aktivnih klijenata iz 56 zemalja.

ASBIS grupaciju osnovao je Serhej Kostevič u Minsku 1990. godine, i do danas je na čelu kompanije. Godine 1995. kompanija je registrovana na Kipru, a njeno sedište prebačeno je u Limasol, gde se i danas nalazi. Godine 2000., otvaraju se ASBIS kancelarije u 10 zemalja centralne i istočne Evrope, a osniva se i drugi distributivni centar sa sedištem u Dubaiju. Godine 2002., razvijena je onlajn platforma za e-trgovinu. Godine 2004., otvorena je prva kancelarija u Južnoj Africi. Godine 2006., kompanija ostvaruje promet od preko 1 milijarde dolara. Godine 2007., kompanija ASBIS se uspešno ulistava na Varšavsku berzu (WSE) pod oznakom ASB. Godine 2011., kompanija dobija nagradu „Distributer godine za region Bliskog istoka i severne Afrike” u nominaciji EMEA Channel Academy Awards, a 2013. godine nagradu Varšavske berze za najbolje investitorske odnose. Godine 2015. prema izveštaju IT Europa kompanija ASBIS dolazi na listu 10 vodećih IT distributera u svetu. Poslednjih godina kompanija ASBIS i njene poslovnice redovno osvajaju nagrade „Distributera godine” od vodećih svetskih proizvođača, kao što su Seagate, Lenovo, HP, DELL EMC, Western Digital i mnogi drugi.

