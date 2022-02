„Tap to Pay“ omogućava iPhone uređajima beskontaktna plaćanja

Glasine o direktnom beskontaktnom plaćanju putem iPhone-a bile su istinite. Apple je otkrio Tap to Pay na iPhone-u, nadolazeću funkciju koja će omogućiti preduzećima da prihvate plaćanja samo uz pomoć telefona (ili Apple Watch-a). Prodavnicama neće biti potrebni ključevi, terminali ili drugi hardver.

Za sada samo u Americi

Tehnologija zahteva iPhone XS ili noviji i nije iznenađujuće podržava Apple Pay, ali će takođe raditi sa drugim digitalnim novčanicima, platformama za plaćanje trećih strana i beskontaktnim kreditnim i debitnim karticama.

Stripe već planira da ponudi Tap to Pay na iPhone-u poslovnim korisnicima, uključujući Shopify-ovu aplikaciju Point of Sale. Druge platforme i aplikacije dolaze kasnije u 2022. godini, rekao je Apple, a buduća iOS beta će dati programerima prvu priliku da implementiraju opciju Tap to Pay.

Tehnologija će u početku biti dostupna u SAD, ali će raditi sa uobičajenim platnim karticama od American Express, Discover, Mastercard i Visa. Američki Apple Stores će podržati Tap to Pay na iPhone-u kasnije tokom godine.

Apple obećava iste nivoe privatnosti i sigurnosti koje inače dobijate sa njegovom funkcijom plaćanja dodirom, uključujući šifrovane transakcije. Kompanija ne zna ko kupuje ili šta kupujete.

Ovo nije iznenađujući potez. Apple je kupio Mobeewave 2020.godine sa ne tako suptilnim nagoveštajem da će koristiti kanadski startup da pretvori iPhone u terminale za plaćanje. Ovo takođe unapređuje Apple-ovu sve veću strategiju plaćanja koja takođe uključuje Apple Pay, Apple Pay Cash i Apple Card.

To je takođe potencijalni udarac za Android. U teoriji, prodavnice koje prihvataju sistem plaćanja zasnovan na iPhone-u biće nešto manje zgodne za korisnike koji koriste Android.

Sigurno je pretpostaviti da će ovo predstavljati probleme kompanijama koje su napredovale na hardveru za plaćanje zasnovanom na telefonu, kao što je brend Block. Iako se ove kompanije često više oslanjaju na svoje usluge za prihod nego na uređaje, možda će morati da podrže Apple-ovu novu funkciju u svojim aplikacijama da bi ostale konkurentne.

Izvor: Engadget

