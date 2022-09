Još samo nedelju dana do Weekenda – znamo ko sve dolazi u Rovinj

Da su Weekend Media Festival i Adris grupa idealni parteri, dokazuje 15 godina prepunih dvorana i nebrojeni posetioci koji u Rovinj redovno dolaze na najveću regionalnu konferenciju o komunikacijama. Produktivna saradnja nastavila se i ove, jubilarne godine, a Weekend.15 pripremio je pregršt novosti, trendova, zanimljivosti, dobrih rasprava i još bolje zabave. Među posetiocima ove godine u staroj „Tvornici duhana“ od 22. do 25. septembra biće i Jelena Đoković, Ana Đurić – Konstrakta, Marko Arsenijević – srpski Tik toker i mnogi drugi.

Zašto (opet) moramo raspravljati o ženskim pravima?

Kada je pre nekoliko meseci Vrhovni sud u Americi srušio 50 godina staru presudu Roe vs Wade koja je ženama Ustavom garantovala pravo na abortus, američki narod, ali i ostatak sveta nisu samo mirno promatrali. Društvene mreže i portali bili su preplavljeni komentarima nezadovoljnih zagovaraoca prava na izbor, a žene širom sveta postale su svesne da će se vrlo verovatno morati ponovo da bore za reproduktivna i druga prava za koja su se izborile još njihove bake.

Koji društveni činioci utiču na poimanje ženskih prava i odgovornosti, posebno nakon slučaja Roe vs. Wade, zašto neke žene moraju da putuju u drugu zemlju kako bi obavile zahvat, kao i zašto je važno podizati svest o ženskim pravima i pobrinuti se da ih poštuju i uvažavaju svi građani, govoriće Ivana Paradžiković, Milana Vlaović Kovaček, Vanja Jurić i Aleksandra Dilevska Simova. S moderatoricom Nevenom Rendeli će ispitati položaj žene u konzervativnom društvu te ponuditi potencijalno rešenje za očuvanje prava na izbor.

Može li snaga društvenih mreža…

Na primeru rušenja presude Roe vs. Wade do izražaja je došla sva snaga i uticaj društvenih mreža. Osim što su sjajne platforme za deljenje mišljenja, iskustva i stavova pa tako mogu podstaći revoluciju i pozitivne promene, društvene mreže podstiču kreativnost i autentičnost.

Stoga ne čudi kako je TikTok s preko 3 milijarde preuzimanja i preko milijardu aktivnih korisnika s vremenom postao jedan od najinovativnijih tehnoloških giganata koji kontinuirano menja muzičku, filmsku i brojne druge industrije, a e-trgovinama predstavlja moderan način pristupa novim korisnicima.

Kako je TikTok od samo još jedne društvene mreže u nizu postao ključan za osvajanje široke publike, znaju Aljaž Peklaj i Domen Rozman koji će na Weekendu otkriti kako TikTok menja i oblikuje svet, ali i koje inovacije možemo očekivati u budućnosti. U raspravi i predviđanju kako će se TikTok odraziti na pojedince i poznate brendove pridruže im se i slovenački tiktoker Matej Rimanić, osvajač glavne nagrade ovogodišnjeg Cannes Film Festivala za kratki TikTok film Love in Plane Sight, a njihov panel TikTok – the platform that will bring the biggest players on the market to its knees moderiraće svestrana Nevena Rendeli.

…dovesti do eksplozije fake newsa?

Paralelno s prednostima i mogućnostima koje nude društvene mreže, rastu i opasnosti koje proizlaze iz neznanja i neupućenosti. Tako raste kultura fake newsa koja u kombinaciji sa širenjem neproverenih informacija, a posebno u delikatnim situacijama koje zahtevaju dodatan oprez i proveru činjenica, mogu izazvati pravu pometnju u online svetu. Ne pomažu ni senzacionalistički i click bait sadržaji koji postaju sve veći problem za istinito izveštavanje i informisanje građana o važnim pitanjima.

O ovom će problemu 21. veka raspravljati Marijana Grbeša, Ksenija Kardum, Dražen Klarić, Ognian Zlatev i Robert Tomljenović, koji će u panelu Smrt činjenica pojasniti koji alati pomažu da razlikujemo proverene informacije od lažnih vesti te kako se (ne) snalazimo u moru fake newsa.

Goruća društvena pitanja oblikovana snagom mreža, potencijal TikToka i drugih platformi u izgradnji snažnog poslovanja, ali i potencijalne opasnosti koje se kriju u online svetu te vruće rasprave o ljudskim pravima, samo su neke od tema jubilarnog Weekenda. Uz to, proslavu 15. rođendana najpopularnije komunikacijske konferencije u regiji obeležiće i svetski govornici, međunarodno priznati festivali kao i popularni izvođači te nezaboravni koncerti. Organizatori su osmislili program koji ne smete propustiti pa #SAMODOĐI! Više informacija o jubilarnom Weekendu možete pronaći na www.weekend.hr.

